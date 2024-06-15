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金控前五月獲利年增率續揚 法人看好三檔壽險為主金融股

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北即時報導
法人指出，6至8月進入現金股息認列高峰，有助金控獲利提升。圖／聯合報系資料照片
法人指出，6至8月進入現金股息認列高峰，有助金控獲利提升。圖／聯合報系資料照片

金控股前五月整體獲利年增率上揚至94.5%，其中，壽險為主金控表現仍高於銀行及證券為主金控，法人指出，6至8月進入現金股息認列高峰，有助獲利提升，目前投資偏好為國泰金（2882）、玉山金（2884）、中信金（2891）。

大型本國投顧分析，整體14家金控5月稅後純益526.4億元，月減2.4%，但年增118%，其中，銀行金控獲利較4月成長11%，主要淨利息收入及FX swap等投資收益回升，壽險金控月減5.4%，反映新台幣升值帶動避險成本上揚。

累計2024年前5月金控獲利年增率上揚至94.5%，壽險為主金控獲利年增272%，仍高於銀行及證券為主金控獲利各年增23%及43%。

法人指出，目前市場預期下半年美國聯準會降息2碼，台灣央行6月維持利率不變，玉山銀、國泰、北富銀及兆豐銀維持預期今年淨利差仍高於2023年水準，主要持續調整存、放款結構，提升活存比及存放比，延後降息有助銀行swap收益，及財富管理商品熱賣。

此外，預期6至8月壽險實現資本利得及認列現金股利高峰期，美聯準會9月開始轉為降息循環，預期有助CS避險成本下降、債券評價收益及其他權益回升，但美元指數轉弱可能帶動今年壽險避險成本仍回到1%至1.5%較高水準。

中信金 國泰金 壽險 玉山銀 美國聯準會

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