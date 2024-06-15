央行打炒房 營建股不跌反漲

經濟日報／ 記者馬琬淳／台北報導

中央銀行打炒房，祭出第六波房市管制措施，將「特定地區」第二戶的房貸成數，由原先的七成下調至六成，並同步調升存款準備率1碼，昨（14）日營建股卻不受影響，指數反而大漲近3%，其中愛山林（2540）創下1990年6月以來的34年新高，潤弘則創歷史新高。

央行緊縮「特定地區」房貸成數，由原先的七成下調至六成，且無寬限期，還加碼調升存準率1碼。

炒房政策出爐，財政部強調，新青安房貸新承作案件，未滿40歲貸款戶數占總戶數比率約73%，以青壯年族群為主。

財政部表示，影響房價因素眾多，例如稅負、市場利率等，實不應直指青安貸款為投機客炒房幫凶。

營建族群今仍強漲，大將大漲逾8%，愛山林、華建漲幅逾6%，其中愛山林更創下30多年新高，一度衝上198元；潤弘也一度漲至196.5元，創新高價。

愛山林總經理張境先前表示，房市買氣佳，並同步帶旺集團代銷事業，今年截至5月12日止建案銷售金額達600億元左右、年增二成。

房貸 炒房

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