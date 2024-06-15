高價股衝衝衝 台股現17千金

象徵市場多頭火種之一的高價股衝衝衝，昨（14）日千金股續強，成為盤面焦點之一。其中，CoWoS概念股之一的穎崴（6515）突破千元大關，以1,010元改寫新高價，推升台股收盤喜見17千金，再度寫下新篇章。

千金股各擁題材，除了世芯-KY及川湖外，其餘14日全數收紅，又以嘉澤大漲9.3%最多，祥碩漲幅也有8%、至於大立光和鈊象也超過5%。以收盤價來看，股王信驊、股后緯穎、IC設計龍頭聯發科、WWDC概念股嘉澤、遊戲股王鈊象、CoWoS概念股穎崴等，收盤同步改寫自身新高價，分別依序收上4,740元、2,765元、1,395元、1,750元、1,175元、1,010元。

高價股比價效應持續上演中，EMS廠緯穎、IC設計力旺股價雙雙在2,700之上，而市場往往願意給較高的本益比予上游公司，相關如創意、聯發科、M31等有機會持續吸引資金關注。

準千金股中，台積電收922元同創新高、華城則收漲停價920元。台積電即將於7月召開法說會，隨魏哲家新時代來臨，市場聚焦晶圓代工是否漲價、獲利表現、未來財測、資本支出、半導體展望的多項議題。800元之上有譜瑞-KY、材料-KY、達發。而雙鴻和富世達雙雙收在799元，下周亦將挑戰800元關卡。

綜合群益投顧董事長蔡明彥、兆豐投顧董事長李秀利看法，盤面高價股大多表現亮眼，代表著市場資金仍然充足且瀰漫著多頭氛圍。其中，具備股本不大、籌碼乾淨、有獲利、高評價等因素，吸引市場資金的目光。看好AI族群持續為盤面主流，相關供應鏈後市看多。