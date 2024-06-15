台股來電 多頭氣勢如虹 重電、電線電纜類股強漲

美股那斯達克與費半指數雙雙上漲，加上三大法人齊站買方，市場多頭氣勢如虹，在重電類股及電線電纜類股雙「電」大漲的激勵下，台股14日開高收高，終場大漲192點，收在22,504點，再攀歷史新高，成交量略為下降至5,085億元。

儘管指數早盤一度震盪翻黑，但逢低買盤帶動下，指數逐步回穩走揚改寫新高，展現多頭信心，尾盤台積電（2330）迎來4,850張買單，帶動股價黑翻紅，小漲3元，收上922元創新高，激勵指數以最高點位作收。

台股觀盤重點與下周展望 圖／經濟日報提供

盤面上，個股及類股均漲多跌少，其中尤以重電及電線電纜類股強勢表態最突出，繼輝達、超微之後，亞馬遜也表態將在台灣設立區域雲端資料中心，帶動電力需求，助攻多檔個股亮燈強鎖漲停，包含士電、亞力、華城、中興電等大漲。航運股在地緣政治紛擾持續下轉強，萬海漲停、長榮和陽明也在3%之上。

科技股由AI和蘋概股輪動助攻，鴻海大漲6元、收198元，創17年來波段新高最吸睛，蘋概股中的大立光、全新、穩懋、宏捷科等帶量拉升脫離低檔；高價股亦有亮眼表現，信驊、緯穎、聯發科、穎崴均創下新天價，推升台股17千金集結。

盤面題材多元下，帶動指數震盪盤堅，表態續強，台股周線大漲646點、漲幅2.9%、連二紅。而上市股票總市值達71.68兆元，為連續第三天站在70兆元之上，較上周的69.57兆元增加2.1兆元，增幅約為3.03%。

在法人動向上，集中市場三大法人合計買超227億元，連三買。其中外資買超199.2億元，連三買；投信買超3.3億元，由賣轉買；自營商買超24.4億元，連二買；八大公股行庫則賣超57.4億元，連三賣。

展望後續行情，綜合兆豐投顧董事長李秀利、群益投顧董事長蔡明彥看法，在美股強勢格局下，對於台股後續表現亦不看淡，下周指數區間落在月線（21,657點）至22,800點間。由於技術面持續處在上升軌道中，與季線乖離持續擴大，多項技術指標也呈現高檔鈍化，持續看多，留意下周的美股四巫日，預期波動將會放大。

隨台股續寫新猷，建議操作上要靈活、有紀律的因應，看好AI族群、半導體、散熱、蘋概股、重電、航運、遊戲等，可留意切入機會。