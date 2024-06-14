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台股好旺！證交所：今年107個交易日 市場成交45.3兆

聯合報／ 記者鍾張涵／台北即時報導
美聯準會後聲明利多、台積電秒填息，讓台股本周再寫新高紀錄。圖／本報系資料照片
美聯準會後聲明利多、台積電秒填息，讓台股本周再寫新高紀錄。圖／本報系資料照片

根據臺灣證券交易所統計，113年6月14日發行量加權股價指數收盤為22,504.72點，較上週(113年6月7日)的21,858.38點上漲646.34點，漲幅約為2.96%。

產業別指數方面，漲幅以其他電子類指數上漲8.94%為最大，跌幅以航運類指數下跌5.17%為最大，未含金融類指數上漲628.64點，漲幅約為3.29%，未含電子類指數下跌64.21點，跌幅約為0.31%，未含金融電子類指數下跌86.94點，跌幅約為0.53%。

證交所表示，累計今年年初開盤迄今，共107個交易日，集中市場總成交金額為45兆330.20億元，市場日平均成交金額為4,208.69億元，股票成交量周轉率為58.23%，股票日平均成交量周轉率為0.54%。

證交所指出，113年6月14日全體上市公司市場總值為新台幣71兆6,806.70億元，較上週(113年6月7日)市值69兆5,735.43億元增加2兆1,071.27億元，增幅約為3.03%。

股票 證交所

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