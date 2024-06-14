蘋果換機潮將啟動？第3季產品出貨評析 大摩按讚「6大台系供應鏈」

時序將邁入下半年傳統電子業旺季。外資摩根士丹利（大摩）證券在最新釋出的「大中華科技硬體產業」報告中，以「AI將引動換機潮嗎」為題，評估第3季重點電子產品出貨情形。當中，獲按讚的台系供應鏈，包括鴻海（2317）、大立光（3008）、華碩（2357）等六檔，均給予「優於大盤」評等。

大摩並據此按讚相關台系供應鏈，包括智慧機的鴻海、大立光、玉晶光（3406），及PC相關的華碩、廣達（2382）、緯創（3231）等共計六檔個股，均給予「優於大盤」評級，同時也是目前外資圈中，首篇針對第3季iPhone等產品出貨進行預測的報告。

蘋果在今年全球開發者大會（WWDC）再次引發市場轟動，不僅展示各項系統更新，還重磅推出全新的「蘋果AI」（Apple Intelligence），吸引不少業界及投資人的廣泛關注。

大摩分析，iPhone在今年第3季的生產計畫中，優於以往的季節性趨勢，顯示出蘋果除增加庫存外，也將已準備好面對未來的換機需求。此外，自4月以來，包括AI 個人電腦（PC）在內的筆記型電腦（NB）原始設計製造（ODM）的出貨量持續優出預期，目前仍靜待銷售市場的反饋。

大摩預估，第3季整體iPhone出貨5,200萬支，季增33%、年增4%，高於過去三年第3季季增11-22%，主因預計iPhone 15 Pro/Pro Max將持續保持庫存強勁，預估消費者對於Apple Intelligence的需求增加，隨iPhone 16系列推出，相對價格也會促銷降價，同時預期iPhone 16的出貨量將在第4季增加。

另外，iPad出貨1,300萬台，季增8%、年減4%，主因歸功於今年5月初所推出的iPad Air和搭載OLED 顯示器的iPad Pro機款；筆電（NB）ODM出貨3,390萬台，季增4%、年增3%。過去兩個月以來，筆記型電腦的生產一直超過ODM的預期，接下來要持續關注銷售市場的反饋，才能評估第3季筆記型電腦市場的狀況。

在台系供應鏈方面，由於強勁補貨需求，包括搭載高通處理器的AI PC機型提前拉貨，甚至未來Windows 10將在2025年10月終止支援等因素。預期筆電5月出貨量將高出6%，ODM廠商5月出貨量約達1,100萬台（月增15%，年減1%）。

其中，廣達約出貨400萬台（月增25%，年減5%）；緯創170萬台（月增6%，年增13%）；華碩290萬台（月增4%，年減3%）；和碩（4938）73萬台（月增39%，年增8%）。而六月整體出貨量將達1,190萬台（月增8%，年減6%）。

在台系手機零組件供應商中，今年訂單分配上，大摩指出，大立光在iPhone上獲50-60%的訂單、iPad為50-60%；玉晶光在iPhone上獲30-40%、iPad為30-40%；鴻海在iPhone上獲10%、iPad則無，整體出貨前景亮眼。