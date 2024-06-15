就市論勢／消費性族群 訂單湧現

經濟日報／ 周敬烈（安聯台灣科技基金經理人）
圖／經濟日報提供
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盤勢分析

台股昨（14）日早盤走勢震盪，不過10點半過後轉強，帶動指數走高，並在重要權值股帶動下，終場收在最高22,504點，大漲192點，續創歷史新高。

近期市場持續反映AI題材，加上美股帶動，台股上演驚驚漲格局；儘管市場對剛開完的美聯準會會議解讀不盡相同，但大體上市場開始對利率政策鈍化，進而逐步轉向復甦中的基本面。

全球目光都集中在AI帶來的產業轉型與新契機，其中在AI應用逐漸百花齊放下，可望挹注並帶動產業成長規模。除AI題材，其他產業亦有望受惠景氣逐步回溫而成長，AI仍是主流，第一波後還有第二波；AI手機、AI PC等可望延續股市熱度。

投資建議

展望後市，今年半導體持續復甦、2025年AI Edge產品持續推出；大方向上，台股屬於結構性成長，硬體持續優於軟體。

就基本面，可以看到消費性產品庫存去化皆已近尾聲、且急單輪流出現。此外，原物料、海空運價皆上漲，反應多數廠商提前備貨因應第3季的新產品旺季。

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