ETN趨勢導航／富邦蘋果正二N飆升8%

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北報導

美國通膨降溫，帶動市場風險偏好上升，加上人工智慧（AI）題材未歇，台股本周延續先前漲勢，締造新里程碑，追蹤台股標的為主的指數投資證券（ETN）中，富邦蘋果正二N（02001L）單周飆漲8.29%，拔得頭籌。

美國最新消費者物價指數（CPI）、生產者物價指數（PPI）雙雙低於預期，美聯準會（Fed）利率決策會議決定利率不變，10年期美債殖利率下滑，美科技股震盪盤堅，台股亦步亦趨，統計集中市場單周漲646點或2.95%，連二紅，櫃買市場周線漲5.56點或2.12%，連五紅。

追蹤台股標的為主的26檔ETN中，本周有近六成打敗兩市大盤，主要受惠盤面類股良性輪動，其中以具槓桿威力的富邦蘋果正二N單周漲幅8.29%居冠，第二、三名為兆豐半導體氣候N、元大IC設計N，漲幅分別8.23%、5.92%。

本周漲幅前段班主要分布於半導體、蘋果等特色，元大上櫃ESG龍頭N、兆豐上櫃ESG電菁N、元大上櫃ESG成長N、統一智慧電動車N、元大櫃買半導體N、富邦特選蘋果N、元大綠能N等，單周漲幅在4.39%至5.41%不等。

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