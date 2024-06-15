一周熱門零股／長榮、緯創 交投人氣旺

經濟日報／ 記者崔馨方／台北報導
近一周零股交易 圖／經濟日報提供
近一周零股交易 圖／經濟日報提供

台股本周多頭氣勢如虹，大盤由台積電、聯發科、鴻海等電子權值股貢獻主要漲點，且連連改寫歷史新高，中小型股與權值股輪動，零股交投熱絡，長榮（2603）、緯創入榜本周零股交易前十強。

根據CMoney統計本周熱門零股前十強標的依序為：台積電、國泰永續高股息、鴻海、群益台灣精選高息、陽明、長榮、復華台灣科技優息、元大高股息、緯創、元大台灣50，十檔標的交易量212萬至653萬股不等。

台積電與國泰永續高股息近幾周來，輪流登上零股成交量冠軍寶位，台積電再度刷新歷史新高至935元。

長榮、緯創入榜本周零股交易前十強。值得注意的是，技術面上，緯創KD指標位在超賣區，僅5日線獲支撐，上檔面臨其它均線反壓。

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