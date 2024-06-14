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台股本週漲646點 上市公司總市值首度破70兆大關

中央社／ 台北14日電
台股示意圖。圖／聯合報系資料照片
台股示意圖。圖／聯合報系資料照片

證交所統計，加權指數今天終場收在22504.72點，較上週上漲646.34點，漲幅約2.96%，全體上市公司總市值衝上新台幣71兆6806億元，較上週增加2兆1071億元，首度突破70兆元大關。

產業別指數方面，本週漲幅最大是其他電子類指數漲8.94%；跌幅最大是航運類指數下跌5.17%。

本週全體上市股票成交金額1兆8790億元，股票成交量週轉率2.41%，成交金額前3名產業包括半導體類5260.52億元，占全體上市股票交易金額28%；第2、3名分別是電腦及週邊設備類的2102.33億元，和航運類1882.26億元。

累計今年年初開盤迄今共107個交易日，集中市場總成交金額45兆330億元，市場日平均成交金額4208.69億元，股票成交量週轉率58.23%，股票日平均成交量週轉率0.54%。

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