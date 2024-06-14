快訊

把火車當汽旅？妻揭司機員夫上班偷情荒淫行徑卻無下文 台鐵終出招

證交所股東會通過4.6元股利 推數位、永續雙軸轉型

中央社／ 台北14日電

證交所今天舉行股東會，通過每股配發股利4.6元，包含現金股息3.1元和股票股利1.5元；展望未來，面對全球資本市場競爭，證交所將持續精進各項業務及服務，並為證券市場長遠發展，推動數位與永續發展的雙軸轉型。

台灣證券交易所董事長林修銘表示，過去一年全球經濟受到高通膨、升息壓力、地緣政治局勢等多重下行風險影響，需求疲弱及經濟活動放緩，惟台灣資本市場仍展現韌性，交出亮眼成績，加權指數去年底收在17930.81點，全年漲幅高達26.83%，為歷年收盤指數次高；上市股票總市值達到新台幣56.84兆元，全年成交值達67.21兆元，也創下歷史次高。

證交所總經理簡立忠表示，2023年台股IPO表現亮眼，送件家數達到42家，為近10年來新高，掛牌家數28家，為最近5年最高，總掛牌數達到997家，IPO籌資金額達337億元，也突破歷史新高。

證交所積極推動及活絡創新板，鬆綁其相關發行面及交易面6大規定，去年申請送件數較前年成長近2倍，截至今年5月底創新版掛牌數來到16家。

此外，證交所調整重劃產業分類，新增「綠能環保」、「數位雲端」、「運動休閒」及「居家生活」4項產業類別，拓展多元產業版圖，並發布強化生技產業發展策略，以厚實新經濟發展。展望未來，

股票 證交所

延伸閱讀

大同技術學院明天末代畢業典禮 校本部黃金地段轉型用途受關注

公司治理成績斐然 元大金、元大期再獲證交所評鑑前5%

證交所股東常會 周五舉行

證交所赴日交流 成果豐

相關新聞

台股上漲192點 三大法人買超226億元

台股14日以22,311.93點開低，終場收在最高22,504.72點，上漲192.68點，創下歷史新高，上漲192.6...

外資大買鴻海與00940 法人：台股資金、基本面正向

台股今天收22504點，上漲192點，再創歷史新高，週線連2紅，外資連續3個交易日買超台股，今天大買鴻海和元大台灣價值高...

台股本週漲646點 上市公司總市值首度破70兆大關

證交所統計，加權指數今天終場收在22504.72點，較上週上漲646.34點，漲幅約2.96%，全體上市公司總市值衝上新...

1千萬65歲退休也不夠用18年？ 專家：通膨算2％就好…第15年就超過！

65歲退休到平均死亡壽命83.16歲等於有18年左右要吃老本，用1,000萬去算的話，每年可花費的金額是55萬，這個不包括通膨因素。

台股勁揚192點收22,504點創新高 台積電黑翻紅收漲3元

台股14日開高殺低後走高、終場再拉尾盤，收盤指數22,504.72點，漲192.68點、漲幅0.86%，成交金額4,96...

台股早盤黑翻紅力守22,300點 台積電跌3元開916元

台股14日開盤小跌0.11點，開盤指數22,311.93點；台積電（2330）以916元開盤、跌3元。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。