台股勁揚192點收22,504點創新高 台積電黑翻紅收漲3元

台股14日開高殺低後走高、終場再拉尾盤，收盤指數22,504.72點，漲192.68點、漲幅0.86%，成交金額4,963.39億元。另外，櫃買指數連續2日收漲0.7%。台積電（2330）收922元、漲3元。

AI族群仍持續走強，包括高力、智原、健策、鴻海、研揚、廣達、緯穎、聯發科、勤誠等；反觀緯創、英業達、世芯-KY、廣明等仍震盪整理。

台股盤面上，強勢族群多點開花，包括：重電族群的士電、華城、亞力紛紛收漲停，中興電、森威能源、東元也強勢表態；電線電纜族群的億泰、合機、華電、大亞、華榮、宏泰、中電等也走強。

貨櫃族群的萬海、陽明、長榮；散裝航運族群的中櫃、慧洋-KY、四維航、裕民、正德、中航、台航等，集體強勢。

其餘還有，光學族群的大立光、玉晶光、今國光、亞光；玻璃陶瓷的台玻、和成、凱薩衛；建材營造族群的愛山林、華固、大將、華建、潤隆、興富發、潤弘、皇昌等。

針對台股後市，統一投顧分析，中央銀行13日召開第2季理監事會議，決議加碼第六波房市管制措施，下調六都與新竹縣市「二房」貸款成數從原先的七成降至六成，自6月14日起實施。另外，央行也宣布調升存款率1碼。

值得注意的是，博通（Broadcom）12日公布第2財季收益超出分析師的預期，且宣布進行股票分割1分為10，激勵博通股價飆漲。

博通概念股包括：交換器明泰及智邦、光收發模組的眾達-KY、射頻晶片的立積電源管理晶片的來頡、共同封裝光學元件技術的訊芯-KY、類比晶片的茂達等個股短線上可觀察留意。

在台股技術面方面，台積電領軍科技權值股續揚，本周台股再度寫下歷史新高，目前台股短中長期均線維持多頭排列，KD指標尚未過熱，盤勢仍屬於強勢多頭格局。

操作上，盤面資金聚焦蘋概股、先進半導體、PA、重電、風電等族群表現較強，包括昇陽半導體、新日興、精材、世紀鋼、訊芯-KY、全新、穩懋等表現強勢。