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受邀赴美設廠 華城盤中重回900元！士電、亞力攻上漲停板

經濟日報／ 記者馬琬淳∕台北即時報導
華城電機。記者朱曼寧／攝影
華城電機。記者朱曼寧／攝影

美電力公司近期對台灣重電業者發出供應鏈邀約，希望台廠能赴美設廠，加上AI商機爆發，需要更龐大的電能供應，重電族群再度引起關注，士電（1503）、亞力（1514）盤中漲停亮燈，華城（1519）大漲逾9%，重返9字頭，中興電（1513）也上漲逾7%。

華城、亞力均認為，在淨零碳排趨勢、和AI浪潮下，未來對電力的需求只會更多，電力問題現在已成國安問題。AI商機方面，亞力指出，由於AI需要高速度、高效率的運算，用電量更龐大，在供應、傳輸電能上皆需要更多變電所的 GIS、變壓器，以保護及變壓。

除了AI帶來的電力需求外，華城認為，2030年到2040年都是能源轉型的關鍵時代，淨零碳排趨勢下，未來對電力需求成長看俏。

同時，在美國兆元基建計畫下，華城總經理許逸德透露，近期美國電力公司對台廠發出邀請函，詢問台廠到當地設廠意願，但現階段將用聰明的方法滿足客戶的需求，可能會比較像是倉儲的模式。

針對外銷市場狀況，許逸德指出，重電業是資本密集、技術密集的產業，並非輕易可以跨入的領域，加上公司深耕美國市場多年，沒有看到接單放緩、報價降低等趨勢，從今年前5月營收來看，外銷佔比也從去年36%達到45％以上。

產能方面，許逸德指出，各廠持續在產線優化、增加三班制、能化管理等以增加生產效率與減碳工作，整體而言，華城將有4個廠能專注於變壓器的生產，預期在新廠開出後，整體產能可以增加100億元，預期今年產能則可成長至少三到四成以上。

華城自6月6日收687元，短短五天股價重回900元大關，今一度大漲接近漲停板，最高衝上918元。士電、亞力則在早盤便雙雙攻上漲停板鎖死，亞力排隊買單超過萬張。

AI 華城

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