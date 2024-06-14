快訊

土城大火3死「鋰電池遇水爆炸」？消防專家糾正：大量水搶救才對

國2桃園段車禍「低胸高衩裙正妹」熱心揮手示警 原來是她

這檔ETF擁3本柱「台積、鴻海、聯發科」！ 專家：價格高檔？將來上50都不意外

股市適時輪動 投資人可多元配置 ETF 降低風險

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
6月七檔高股息ETF除息資訊(資料來源：CMoney)
6月七檔高股息ETF除息資訊(資料來源：CMoney)

台股指數多頭氣氛延續，大盤指數攻上2萬2千大關，再創歷史新高。即使股市來到高位，台股高股息ETF魅力絲毫不減。根據集保戶股權分散統計截至6月7日資料顯示，6月將除息的7檔高股息ETF受益人最新一周增加將近5.8萬人，反映出投資人對於高股息ETF的投資，並不會因為股市來到歷史高位而停止存股，而是以持續買入累積張數。

永豐優息存股ETF（00907）經理人林永祥表示，00907是國內第一檔瞄準「存股」概念發行的ETF，成分股鎖定存股族偏好的金融及傳產股，並排除電子股，投資組合波動性也相對溫和。目前股市適逢高點，資金可能由漲勢領先的科技股輪動至獲利相對穩健的金融、傳產類股。因此，在投資組合中配置排除電子股的00907，當類股輪動時，亦有機會參與成長機會。

林永祥補充，投資人如懂得聰明運用ETF組合搭配，亦可創造不同效果。以00907為例，雖為雙月配，如搭配以永豐發行的另一檔雙月配的高股息ETF 00930永豐ESG低碳高息，因為00930以電子族群為主，00907則集中在金融及傳統產業，因此兩檔ETF形成的投資組合，不僅為月月領息組合，同時持股會更全面，包含到電子、金融及傳產股，降低單一產業風險。

ETF 高股息

延伸閱讀

台股高息ETF破發免驚？專家：平均撐過這天數 上攻勝率成果可期

高息型ETF買氣熱 成長快速

00878預估下季配息略增至0.55元！ 存股哥：股息入帳會去吃一客5千的牛排

興富發、台中銀換00929值得嗎？存股哥提2考量：每個月被現金流爽砸

相關新聞

熱錢持續流入…台股創高 權值四王領攻

美國通膨降溫，美聯準會維持利率不變，熱錢持續流入台股。台股昨（13）日在各路買盤歸隊、尤其外資大買323億元下，由台積電...

科技股表現強勁 引領美股與台股創新高價位

美國製造業、服務業、就業等經濟數據錯綜，歐洲央行如期宣布降息一碼但暗示七月連續降息可能性不大，AI晶片大廠輝達市值一度突...

集保結算所總保管市值破百兆 史上最高

臺股加權指數日前突破22,000點，2024年已漲逾4,000點，臺灣集中保管結算所在業務多元發展與市場行情頻創新高的帶...

央行總裁楊金龍談台股創高...AI是關鍵

央行總裁楊金龍昨（13）日認為台股今年屢創新高，與AI風潮密不可分，他指出，今年推升台股走高有多重力量，首先，從去年11...

台積秒填息拚當千金股 ADR總值超越波克夏躍全球第八

台積電昨（13）日除息，在周三ADR收盤勁揚4.3%激勵下，第一盤以923元、跳空大漲17元開出，再度演出「開盤秒填息」...

就市論勢／半導體、蘋概股 題材火

4、5月盤勢呈現金融、營建與航運類股輪動上漲，推升大盤走勢。日前台灣晶圓代工龍頭宣布實施庫藏股回購計畫，提升市場對該公司股價想像空間，加上輝達表態支持晶圓代工價格調漲，進一步激勵半導體類股及加權指數同步上漲。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。