台股早盤黑翻紅力守22,300點 台積電跌3元開916元

台股14日開盤小跌0.11點，開盤指數22,311.93點；台積電（2330）以916元開盤、跌3元。

凱基投顧分析，周四（13日）大盤創下歷史新高22,440點，雖然延續波段創高走勢，可惜未能收在當日相對高點，最後留下128點上影線，顯示獲利調節賣壓不輕。

另一方面，多頭指標台積電盤中創下935元歷史新高後，最後卻收黑K十字線，代表股價創高後多方力量有所減弱，因此不排除台積電恐將出現短線漲多拉回，使得大盤在創新高後再度進入高檔震盪格局。

接下來在短線震盪過程中若能力守周四所留下的多方缺口下緣支撐22,094點，後市仍有高點可期，反之，大盤將展開漲多拉回走勢。

盤面電子權值股可望與中小型股以及金融股維持輪動架構，在操作上可留意近日表態轉強拉出中長紅或沿著短期均線上漲相關強勢股。

周四（13日）美股四大指數收盤：道瓊指數收盤為38,647.10點，跌65.11點、跌幅0.17%；S&P500指數漲0.23%；那斯達克指數漲0.34%；費半指數漲1.48%。

其中，標普500指數連續第四次創紀錄新高，這也是其今年第29個紀錄新高。其中，科技板類股在周四上漲1.4%。費城半導體指數勁揚1.48%至5,602.42點，同創收盤新高。

美國周四公布，上周初請失業金人數增加，另一份報告顯示5月生產者價格意外下降，寫下七個月來最大跌幅，進一步證明通膨壓力正在放緩。該指數中，用於計算聯準會關注的通膨指標個人消費支出價格指數的幾個類別5月份比前月走弱。

聯準會（Fed）周三公布的點狀圖顯示，官員們預料今年只會降息一次，這低於3月時預估的降息三次。

三大法人買超337.4億元，其中，外資強力買超323億元，連二買，主要敲進台積電、廣達、聯發科、鴻海、台達電、聯電等。

投信雖連九買轉賣超3.5億元，但大型台股ETF淨申購力道仍強；自營商反手回補17.9億元，終止連十賣；八大公股券商逢高調節86.4億元，是4月1日以來最多，連二賣。

統一期貨表示，檢視選擇權金流，外資布局1.01億元偏多部位，自營商則布局1.39億元偏空部位。

選擇權未平倉部分，6月月選價平近9檔賣權最大未平倉上升300點至22,000點，買權最大未平倉上升700點至22,700點，最大OI區間上移偏多。

期貨方面，外資夜盤加碼546口空單，日盤則加碼2,896口空單，未平倉淨空單增至-15,016口；十大特定法人加碼1,719口空單至-7,950口。