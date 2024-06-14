科技股表現強勁 引領美股與台股創新高價位

美國製造業、服務業、就業等經濟數據錯綜，歐洲央行如期宣布降息一碼但暗示七月連續降息可能性不大，AI晶片大廠輝達市值一度突破3兆美元並超車蘋果成為全球第二大，科技股表現強勢推動美股、台股等股市創新高價位，印度國會大選執政黨選舉結果雖未如預期樂觀，但莫迪仍順利取得第三個總理任期，印度股市震盪走強續創新高。

就資金流向而言，過去一週整體股票型ETF獲131.76億美元資金淨流入，美國、全球、中國、歐洲、新興市場、日本分別獲得37.91億、21.30億、15.13億、8.73億、2.43億、2.28億美元資金流入，但亞太市場遭9.35億美元資金淨流出。在產業ETF部份，近週淨流入前三大產業為原物料、公用事業、金融；淨流出金額最高的產業為能源，其次為非核心消費、主題型基金。

富蘭克林證券投顧表示，美國五月非農就業報告優於預期，摩根大通及花旗將聯準會首次降息時點預估自七月遞延至九月，但八家主要券商對聯準會下半年降息次數預估介於一至三次，顯示市場看法分歧，未來一週聚焦美國通膨數據及聯準會利率會議決議與利率點陣圖，而日本央行利率會議政策指引也將牽動日圓匯率走勢。

投資策略上，在市場靜待美國通膨降溫及聯準會政策轉向之際，建議透過靈活配置的美國平衡型及精選收益複合債券型基金，網羅多元收益機會。著眼 AI發展仍在如火如荼進行中，除了初期AI基礎建設投資讓半導體及硬體設備商優先受惠之外，未來將擴及軟體服務商及其他產業，長期有望改寫經濟型態及提振生產力，而AI高速運算衍生的龐大電力及冷卻需求也將嘉惠電力公用事業、水資源及廢棄物管理等氣候變遷主題。

著眼全球股市前景正向且機會眾多，建議投資人多元布局策略網羅獲利契機，看好創新成長(科技/生技)、淨零轉型(基礎建設/公用事業/氣候變遷)，以及日本及/印度股市結構性改革趨勢。

富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金經理人愛德華．波克表示，AI科技股將進入到愈來愈多的市場競爭期，預料美股升勢將會由數檔龍頭科技股擴散至其他板塊，科技相關技術的應用與需求將惠及廣泛產業，不僅限於科技，例如隨更多企業採用AI來改善營運將提升對於電力的需求，透過電力公用事業標的亦可參與AI浪潮所帶來的廣泛投資機會。

富蘭克林坦伯頓印度基金經理人蘇庫瑪．拉加認為，印度企業獲利週期強勁，2013~2023年期間企業獲利年複合成長率達9.1%、2023~2025年期間年複合成長率更可望進一步攀升至19.9%水準，這當然是基於整體經濟強勁成長轉化而來，而這些企業獲利是股市走勢的基石。

此外，觀察過去10~20年市場的演變，可以發現民間企業崛起、擁有專業經理人管理的企業開始主導印度股市，民營企業擁有更好的公司治理、更高的風險承擔能力與更好的管理，民營企業佔指數權重提升、國營企業比重下滑，此為重大進展。因此，真正支撐印度股市高評價水準的是企業獲利成長與資產品質。