集保結算所總保管市值破百兆 史上最高

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
1130613 集保結算所保管市值破百兆 史上最高(臺灣集中保管結算所/提供)
1130613 集保結算所保管市值破百兆 史上最高(臺灣集中保管結算所/提供)

臺股加權指數日前突破22,000點，2024年已漲逾4,000點，臺灣集中保管結算所在業務多元發展與市場行情頻創新高的帶動下，保管臺股總市值近89兆元，另包括8兆元的債票券保管及5兆元的跨境保管，6月12日總保管市值達101.9兆元，較去年底增加19.4%，並創下史上最高紀錄。

集保結算所董事長林丙輝表示，今年適逢成立35周年，集保結算所一路走來，共同見證我國資本市場的成長茁壯與多元發展，在總保管市值突破100兆元的歷史時刻，證明臺灣資本市場實力雄厚，具長期穩健與堅實韌性的特質，集保結算所將持續以守護民眾金融資產，提升市場運作效率，在資

本市場邁向下一個里程碑時，扮演關鍵推手的重要後台。

集保結算所近年持續發展保管資產多元服務，成為驅動保管量能大幅成長的重要引擎，在權益證券、債票券、基金保管及跨境保管的多元化策略下，有效推動保管市值穩定成長，並為國人守護海內外金融資產。

資本市場 集保結算所

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