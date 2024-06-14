央行總裁楊金龍談台股創高...AI是關鍵

經濟日報／ 記者楊筱筠陳美君／台北報導
央行總裁楊金龍。記者胡經周／攝影
央行總裁楊金龍。記者胡經周／攝影

央行總裁楊金龍昨（13）日認為台股今年屢創新高，與AI風潮密不可分，他指出，今年推升台股走高有多重力量，首先，從去年11月起，美國聯準會（Fed）結束升息循環，全球股市受惠於美國科技業亮眼績效，以及AI熱潮持續發酵，屢創新高，台灣供應鏈受惠AI題材，股價持續走高。

楊金龍指出，輝達（NVIDIA）的共同創辦人暨執行長黃仁勳來台旋風，帶動台北電腦展人潮洶湧，顯見AI熱潮高漲。

楊金龍說，AI主要供應鏈的晶片提供、CPU、電腦組裝廠等都是台灣產業強項，硬體能力知名，AI主要供應鏈產業聚落完整，才會讓海外美國AI相關大廠創辦人或高階主管紛紛來台，「推論這就是台股一直上漲主要原因之一」。

第二原因，楊金龍說，台股走勢過去多由外資主導，但今年3、4月，外資調節賣超之際，適逢台股ETF募集熱潮，投信法人與散戶加碼買進ETF成分股，成為推升台股主要力道。

第三，市場預期美國聯準會下半年將啟動降息，帶動今年股市投資風險情緒趨於樂觀，資金流入股市。

展望後市，楊金龍說，央行會注意台灣的半導體、伺服器、電子零組件等產業，外資重視台灣電子產業，資金流進流出，影響到外匯市場供需，央行會注意上述產業的發展情形。

AI 台股 美國聯準會

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