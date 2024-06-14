熱錢持續流入…台股創高 權值四王領攻

美國通膨降溫，美聯準會維持利率不變，熱錢持續流入台股。台股昨（13）日在各路買盤歸隊、尤其外資大買323億元下，由台積電（2330）、鴻海、聯發科、廣達等權值四王領攻，終場上漲263點收22,312點，續締歷史新猷。

台股今年以來大漲4,381點或24.4%，超乎內外資法人預期，不僅在亞洲股市名列前茅，在全球主要股市僅次費城半導體指數的32.2%。

台股昨日量價齊揚，成交量增至5,285億元，持續締造五大紀錄，首先是集中市場盤中最高22,440點及收盤22,312點，持續創下歷史新高。

第二是櫃買指數漲2.04點收266.17點，為近24年波段高；第三是是集中市場市值增至71兆元、櫃買市場達6.6兆元、上市櫃合計市值攀升至77.6兆元，同步創造史高。

第四是上市電子類股指數盤中最高1,202.46點及收盤1,193.57點，都寫下歷史新高；第五是台積電盤中最高935元、收盤919元及市值23.8兆元，均為史上新里程碑。

三大法人買超337.4億元，其中，外資強力買超323億元，連二買，主要敲進台積電、廣達、聯發科、鴻海、台達電、聯電等；外資在台指期留倉淨空單增加2,179口，增至13,318口。

投信雖連九買轉賣超3.5億元，但大型台股ETF淨申購力道仍強；自營商反手回補17.9億元，終止連十賣；八大公股券商逢高調節86.4億元，是4月1日以來最多，連二賣。