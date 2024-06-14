台積秒填息拚當千金股 ADR總值超越波克夏躍全球第八

台積電（2330）昨（13）日除息，在周三ADR收盤勁揚4.3%激勵下，第一盤以923元、跳空大漲17元開出，再度演出「開盤秒填息」戲碼，盤中一度攻上935元新天價，終場收919元、漲13元，再創歷來收盤價紀錄，市值達23.82兆元，同寫新猷。

台積電昨天收盤價919元，距離千元關卡價差僅一根漲停板以內。市場看好，若台積電ADR走勢續強，台灣普通股有望同步強勢，蓄勢挑戰千元。

台積電近年季配息填息概況

若台積電躋身千金股，換算將貢獻台股漲點逾600點。台積電周四ADR早盤跌約0.3%。

另一方面，台積電周三ADR收盤市值飆至逼近9,000億美元、達8,972.5億美元，再度超越「股神」巴菲特執掌的波克夏公司（市值8,823.5億美元），成為全球市值第八大企業。

台積電ADR市值曾六度超越波克夏，但2022年元月來便一路落後，今年開始急起猛追。

彭博數據顯示，全球市值前七大公司依序為微軟、蘋果、輝達（NVIDIA）、Alphabet、亞馬遜、沙烏地阿拉伯國家石油公司（Aramco）和Meta。波克夏A股周三收盤小跌0.03%，今年來漲13.45%，遠不如台積電ADR累計大漲66.33%。

台積電昨天除息是2023年第4季季配息，每股配發現金股利3.49978969元。外資昨買超台積電6,643張，連續兩個交易日買超。三大法人合計買超7,175張，外資買超是推升台積電「秒填息」關鍵助力。

台積電此次季配息發出907.62億元現金，預計7月11日發放，有望為台股帶來新一波資金活水。

統計顯示，台積電自從2019年採季配息以來，多能快速填息，前一次除息表現強勢，昨天再次秒填息，完成第15次季配息除息當天填息。

台積電5月10日臨時董事會已決議，提高今年首季季配息至每股現金4元，普通股與ADR除息交易日為2024年9月12日。

台積電受惠先進製程持續享有領先紅利，法人看好大客戶蘋果最快9月推出iPhone 16系列新機，有望是第一支具備AI功能的iPhone，激發果粉新一波換機潮，今年iPhone 16系列新機備貨量有望年增5%、達9,200萬至9,500萬支，台積電為新機處理器獨家供應商，相關訂單將成為3奈米家族的最大出海口。