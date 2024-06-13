快訊

台女在澳洲縱火燒車被通緝 警公布「照片特徵」秒被認出

太幸運！威力彩3.52億元一人獨得 開在北部這所大學附近

凱基證券推「e智慧」盯盤投資神器 掌握交易時機

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北即時報導

AI時代來臨，改變學習、工作以及很多生活型態，投資行為與模式也不例外，凱基證券為貼近投資人切身需求，推出隨身e策略APP「e智慧」下單新功能，解決投資人在投資上沒時間盯盤，而錯失最佳進出場交易時機的痛點。

為讓更多投資人了解如何使用「e智慧」新功能，凱基證券近期於官方YouTube頻道舉辦直播發表會，當天在線人數近萬人，投資人對於不收費、方便等反應熱烈，而獨家公開搭配新功能的「三大陣法使用攻略」，簡單設定就能輕鬆自動追蹤、下單強勢股，讓網友不禁大讚貼心又好用。

凱基證券並將發表會影片上架於官方YouTube頻道，讓更多投資人可以了解這項便捷的新功能。

凱基證券表示，「e智慧」台股下單五大新功能可以設定價格、總量、時間等條件智能監控，長達30天監控，符合條件時自動送單。

其中「多條件觸價單」針對單一個股同時監控多種不同條件，可設定任一或所有條件同時符合即自動送出委託單，適合希望運用「突破追價」或「跌破停損或放空」等交易策略投資人。

「二擇一出場單」針對庫存商品進行停損或停利二擇一賣出，則能幫助沒有時間盯盤及掛單，但已有停利、停損計畫的投資人控制風險、實現紀律交易。

此外，「移動出場單」主打「不侷限獲利，虧損有限」讓投資人掌握順勢波段獲利機會，避免過早出場而少賺、或者未達停利點獲利回吐的等狀況。

「限時進出單」可設定標的於特定時間進出場，適合沒時間盯盤又想於特定時間點買賣者。

「定時/定量單」可選定一段時間出完單或定好每次出單量，讓想拆單分批布局的投資人，都能享有大戶級的下單服務。

凱基證 台股

延伸閱讀

【軍情+】打開神奇寶箱！一探國防科技研發成果

發舉槍照惹議遭懲處申誡2次 台鐵潮州副站長：不再有奧客影片

投資個股每天一定要盯盤？達人曝10心法：不計盈虧、不看報酬、喝茶看報

全民權證／奇鋐 挑價內外10%

相關新聞

大摩對晶圓代工成熟製程「轉正向」 雙雙調升世界、力積電目標價

隨中國大陸半導體廠華虹可能在下半年調高代工價格，外資摩根士丹利（大摩）證券在最新釋出的「晶圓代工成熟製程產業」報告中，一...

櫃買修正重訊規章 2025年起上櫃公司每年都要開法說會

櫃買中心表示，為提升全體上櫃公司之資訊揭露透明度及強化資訊公開，櫃買中心修正「對有價證券上櫃公司重大訊息之查證暨公開處理...

台積電、鴻海買不下手？法人曝可「改買」這四類股

台股13日以22,312.04點收盤，上漲263.08點，創下收盤新高，權王台積電（2330）也飆上919元的收盤新高，...

康師傅-DR延遲公告除息訊息 證交所開罰50萬元

臺灣證券交易所表示，針對康師傅-DR（910322）112年度TDR除息公告案，依證交所「對有價證券上市公司及境外指數股...

台股連兩天創高！三大法人同步買超346.35億元 外資大買這檔逾14萬居冠

美國聯準會（Fed）今年可能降息1碼，美國科技股收紅，帶動台股今天再創新高。法人認為，台股連兩天創高，三大法人同步買超3...

緯穎價開高走高「漲逾4%」 超車世芯-KY重返股后寶座

伺服器代工大廠緯穎（6669）13日股價開高走高，終場飆漲超過4%，收2,715元，超車世芯-KY（3661），重返股后...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。