台灣上半年表現亮眼 27家上市櫃籌資額成長123%

安永發布《2024年上半年首次公開募股報告》，今年上半年由於全球各國的央行致力控制通膨水準，維持高利率，資金成本居高不下，所以全球上半年IPO活動持續放緩。但台灣上半年表現相當亮眼，共計27家公司上市、上櫃，籌資額總計新臺幣184.02億元，籌資額相較去年同期成長123%；其中生技醫療業以新臺幣52.24億元籌資總額，位居第一。

今年上半年臺灣資本市場有27家企業掛牌，籌資總額新臺幣184.02億元，與去年同期相比增加10家，募資額增加新臺幣58.38億元，籌資額以生技醫療業新臺幣52.24億元位居第一，籌資額以生技醫療及科技業各7家領先。

在上市市場的部分，今年上半年有16家公司掛牌，籌資額新臺幣122.15億元，與去年同期相比，上市家數增加7家，籌資額增加新臺幣57.35億元，增幅88.5%。上市市場有2家KY公司，來億-KY（6890）、世界健身-KY（2762）公司合計的籌資額為新臺幣49.76億元。統計上市市場籌資額，金額最大為運動休閒產業的來億-KY，籌資金額新臺幣33.04億元，占總籌資額27.05%；籌資額第二為汽車工業的巧新（1563），籌資金額新臺幣17.2億元，占總籌資額14.08%，兩家公司合計占上市籌資額的41.13%。

今年上櫃市場有11家上櫃，較去年同期增加3家，籌資總額新臺幣61.87億元，較去年同期增加新臺幣44.31億元，增幅約252.33%。今年上櫃公司產業類別以家數來看，生技醫療業為首共4家占比37%。籌資額部分，生技醫療業的昱展新藥（6785）為新臺幣16.78億元，占總籌資額27.12%，籌資額第二為其他電子業的巨漢（6903）為新臺幣10.24億元，占總籌資16.55%，二家公司合計占上櫃總籌資額43.67%。臺灣上半年的興櫃登錄公司28家，以工業、資訊軟體服務業、生技醫療業為主。

安永聯合會計師事務所審計服務部營運長黃建澤表示，回顧今年上半年，臺灣股市受到AI相關供應鏈產業推動，吸引外資大幅買超臺股，5月單月淨匯入約新臺幣3,790億元，也是2011年以來單月淨匯入最高，截至5月底累計淨匯入約新臺幣8,293億元，造就臺灣加權指數站穩在2萬點以上。臺灣IPO上半年市場，生技醫療產業加速申請送件，新創產業申請創新板成為主流，AI及能源將是下一波生力軍；生技醫療業、科技業及綠能環保為主要IPO產業。

展望下半年，近期國際包括FED政策牽動全球經濟、美國大選影響國際政經、美中貿易再啟關稅戰爭等情勢多變；臺灣經濟則逐步成長，央行升息進入尾聲，持續觀察美國貨幣政策，加上晶片帶動出口成長，科技產業更受惠AI趨勢。下半年臺灣新股申請初次上市櫃的家數有20家，申請上市中的公司8家、申請上櫃12家，樂觀看待2024 IPO市場。