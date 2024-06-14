就市論勢／半導體、蘋概股 題材火

盤勢分析

4、5月盤勢呈現金融、營建與航運類股輪動上漲，推升大盤走勢。日前台灣晶圓代工龍頭宣布實施庫藏股回購計畫，提升市場對該公司股價想像空間，加上輝達表態支持晶圓代工價格調漲，進一步激勵半導體類股及加權指數同步上漲。

股市短期雖會因經濟數據公告而牽動市場對聯準會降息預期變化，但今明年台股企業獲利成長動能持續上升，產業景氣已從AI伺服器，慢慢擴散到AI終端及其他傳產，包括金融、原物料、營建、航運等族群的企業獲利也進入上修過程，使台股長期表現可期。AI高速成長使晶圓持續供不應求，代工廠擴增產能，相關供應鏈營運朝正向發展趨勢明確，也有利台股指數在高檔支撐。

AI類股經過漲多的籌碼修正後，近期股價走勢開始出現分歧，主要是因明年企業獲利成長及新平台上市利多等因素已反應在股價上，但AI長期成長趨勢不變，預計仍將為市場主流題材。

投資建議

因台股大盤短線預計將呈現區間震盪、類股輪動，選股青睞低基期且低本益比的個股。今年COMPUTEX順利落幕，展覽中各大廠紛紛展出AI相關新產品，AI產業仍在快速成長階段，且發展方向將從AI基礎建設延伸至終端AI PC／NB與手機。故仍將以電子股為選股主軸，尤其是新打入AI供應鏈的廠商、長期成長趨勢明確且產業地位具有無可取代性的企業。看好AI伺服器、半導體（IC設計、服務、設備）、Apple新規格與供應比重提升相關供應鏈、電子書、電子紙。