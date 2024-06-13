台股突破22000點 集保總保管市值破百兆史上最高

台灣集中保管結算所今天宣布，在業務多元發展與市場行情頻創新高帶動下，保管台股總市值近新台幣89兆元，加計票券、跨境保管，6月12日總保管市值達101.9兆元。

台股加權指數突破22000點，今年已漲逾4000點，集保統計，6月12日總保管市值達101.9兆元，較去年底增加19.4%，創下史上最高紀錄。

集保說明，除台股保管的市值之外，另包括8兆元的債票券保管及5兆元的跨境保管。

集保結算所董事長林丙輝透過新聞稿表示，今年適逢成立35週年，集保結算所一路走來，共同見證台灣資本市場的成長茁壯與多元發展，在總保管市值突破100兆元的歷史時刻，證明台灣資本市場實力雄厚，具長期穩健與堅實韌性的特質。

林丙輝指出，集保結算所將持續以守護民眾金融資產，提升市場運作效率，在資本市場邁向下一個里程碑時，扮演關鍵推手的重要後台。

集保結算所說明，近年持續發展保管資產多元服務，成為驅動保管量能大幅成長的重要引擎，在權益證券、債票券、基金保管及跨境保管的多元化策略下，有效推動保管市值穩定成長，並為國人守護海內外金融資產。