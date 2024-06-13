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台股連兩天創高！三大法人同步買超346.35億元 外資大買這檔逾14萬居冠

中央社／ 台北13日電
台股今天盤中勁揚391.14點，最高達22440.1點，再創盤中歷史新高；終場上漲263.08點，收在22312.04點，同創收盤新高，成交值新台幣5285.33億元。示意圖。圖／聯合報系資料照片
台股今天盤中勁揚391.14點，最高達22440.1點，再創盤中歷史新高；終場上漲263.08點，收在22312.04點，同創收盤新高，成交值新台幣5285.33億元。示意圖。圖／聯合報系資料照片

美國聯準會（Fed）今年可能降息1碼，美國科技股收紅，帶動台股今天再創新高。法人認為，台股連兩天創高，三大法人同步買超346.35億元，仍需觀察後續美股表現。

台股今天盤中勁揚391.14點，最高達22440.1點，再創盤中歷史新高；終場上漲263.08點，收在22312.04點，同創收盤新高，成交值新台幣5285.33億元。

兆豐國際投顧副總經理黃國偉接受電訪表示，台股連續兩天創新高，今天大漲市場解讀為美國聯準會釋出偏鷹說法，但美國科技股利空不跌，台股以利多方式大漲，但仍有潛在因素必須留意。

黃國偉分析，美股開高反映美國消費者物價指數（CPI）低於預期，但凌晨2時後走低是受美國聯準會釋出今年可能只降息1碼、而非3碼的消息，終場道瓊工業指數下跌，那斯達克指數雖然收紅，但仍是盤中震盪過程中相對低檔位置，代表美股走勢仍受到聯準會訊息影響。

他認為，美國聯準會今年可能只降息1碼的後續影響，仍需進一步觀察。另外，台股後續除了投信季底作帳題材外，將待7月中旬的財報公布。

台股今天三大法人同步買超，合計買超346.35億元，其中，外資及陸資買超323.05億元、自營商買超17.9億元、投信買超5.4億元。

台灣證券交易所統計，外資買超第1名為元大台灣價值高息（00940）14萬7216張，最大權值股台積電則為買超第20名。

外資買超前10名依序為元大台灣價值高息、復華台灣科技優息（00929）、聯電、英業達、國泰永續高股息（00878）、群益台灣精選高息（00919）、力積電、開發金、鴻海、一詮。

另外，元大台灣價值高息除為外資買超第1名，也是自營商買超第1名個股。

三大法人 台股 外資 美國聯準會 降息

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