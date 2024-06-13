長榮航空於上市上櫃企業公司治理評鑑 名列上市公司前5%

臺灣證券交易所及證券櫃檯買賣中心共同舉辦的112年度第十屆「上市上櫃企業公司治理評鑑」13日舉辦頒獎典禮，長榮航空（2618）於受評之952家上市公司中名列前5%殊榮，由孫嘉明總經理代表領獎，為台灣唯一獲選之航空公司。

本屆共計1,706家上市櫃公司接受評鑑，依循金管會推動之「公司治理3.0-永續發展藍圖」及「資本市場藍圖」規劃內容，將部分計畫項目納入評鑑指標，透過「維護股東權益及平等對待股東、強化董事會結構與運作、提升資訊透明度及推動永續發展」四大構面評鑑指標，積極引導公司邁向永續發展，強化國際競爭力。

長榮航空孫嘉明總經理表示，長榮航空深信優良完善的公司治理是企業永續經營的基石，持續致力於維護股東權益、提升董事會職能及資訊揭露之正確性與即時性等面向，確保永續發展策略之執行。

為履行企業社會責任以達永續經營目標，長榮航空於董事會下設置「永續委員會」，負責審訂企業永續相關政策、策略、目標或管理方針，及審核企業永續年度工作計畫，並督導、追蹤其執行進度與成果，以實踐永續經營的理念。

因應極端氣候議題，長榮航空積極參與各項國際溫室氣體排放減量計畫，並以「飛行作業」與「地面作業」兩大主軸，規劃短、中、長期減碳目標，2023年主要施行8項飛航節油措施，總計節油效益達13,224噸，相當於41,787噸CO2e。另逐步增加使用永續航空燃油(SAF)，期望提供更卓越的燃油效率及更低碳的運輸服務，朝「2050年淨零碳排放」目標邁進。

長榮航空於112年參與標普全球企業永續評鑑（S&P Global Corporate Sustainability Assessment），榮獲全球航空業第三名的佳績；更於113年公布之2024年永續年鑑（The Sustainability Yearbook 2024）中，榮獲「標普全球ESG評分前5%」殊榮，展現長榮航空ESG指標績效領先全球航空業。此外，長榮航空參加由台灣永續能源研究基金會（TAISE）舉辦之「2023年第六屆GCSA全球企業永續獎」及「2023年第十六屆TCSA台灣企業永續獎」，共榮獲 GCSA《永續報告書獎-銀獎 Sustainability Reporting Award - Silver Class》等七大獎項，獲獎數量為歷年之最。