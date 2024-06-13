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緯穎發行海外無擔保可轉換公司債 規模達184.93億元、每張逾6百萬

經濟日報／ 記者吳康瑋／台北即時報導
緯穎。記者吳康瑋／攝影
緯穎。記者吳康瑋／攝影

緯穎（6669）13日宣布，決議發行今(113)年度首次海外無擔保可轉換公司債，公告資料顯示，公司決議發行總額暫定美金6億元（約等於新台幣184.93億元），而每張面額則暫定美金20萬元（新臺幣616.43萬元），或如超過美金20萬元，為美金10萬元之整數倍數，至於發行期間則暫定為五年，這次籌資主要是用於「外幣購料」。

緯穎此次在國內的主辦承銷商為元大證券，而國外承銷商為Citigroup Global Markets Limited，至於轉換股份的方法、以及賣回條件及買回條件，則都授權董事長或其指定之人視市場狀況決定。而股權是否稀釋？緯穎則表示，將再視實際發行時轉換溢價率而定。

緯穎指出，本次發行113年度第一次海外無擔保轉換公司債之重要內容包括發行條件、實際發行總額、計畫項目、資金運用進度、預計可能產生效益及轉換辦法、轉換價格、掛牌地點及其他一切與本次發行相關之事宜，未來如因主管機關指示修正或基於營運評估，或因法令規定或因客觀環境需要而須變更時授權董事長，視市場情況及實際需要代表本公司全權處理之。

據悉，緯穎目前已公布5月營收高達247.6億元，月增達12.7%、年大增59.6%，其單月營收表現更是繳出近14個月以來的次高紀錄，而合併前5月營收表現則達到1163.51億元，年增為7.8%，整體表現相當亮眼，展望未來，緯穎看好旗下AI伺服器表現將保持「逐季增長」態勢，並預計年底（2024年第4季底）占比有望超過50%，也引發市場熱議。

營收 緯穎

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