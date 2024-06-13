跟隨美股步伐 台股多頭旺、指數連三日創高

台股在權值股的帶動下持續創高，13日開盤跳空開高，指數一度衝達22,440.1點新天價，收盤時漲幅收斂，收在22,312.04點，上漲263.08點，漲幅1.19%；PGIM保德信科技島基金經理人黃新迪表示，美股那斯達克指數連三天創新高，台股也呈現同步走勢，多頭趨勢鮮明，但因目前部分產業評價面偏高，建議均衡布局，並降低高本益比產業。

黃新迪認為，輝達股票分割後仍持續上漲，有利台股AI族群的多頭信心；目前加權指數技術面短中長天期均線重回多頭排列，類股輪動維持大盤震盪走高。

針對最新的FOMC會議結果，黃新迪指出，本次FOMC無意外將利率目標維持在5.25%~5.50%區間，會後聲明表示美國經濟穩步增長，就業市場仍然強勁，維持GDP預估不變，對於通膨也取得溫和進展，包括最新公布美國5月CPI年及核心CPI年增率皆低於市場預期，FOMC會後美國十年債利率大幅走低，有利風險資產偏好。

選股方面，黃新迪說明，看好AI仍是驅動今年台股多頭的主軸，近期宜聚焦半導體封測、測試介面、設備等，並伺機回補IP、IC設計族群，至於較高本益比的伺服器、零組件等可適度調節，等待通用型伺服器需求開始復甦。

另外，黃新迪也提醒，在評價面已高之下，近期大盤出現整理機率提升，且因為台電調漲電價，造成企業成本增加，加上美國對中國大陸的科技禁令持續影響供應鏈需求，都是需要持續觀察的變數。