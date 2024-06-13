台積電、鴻海買不下手？法人曝可「改買」這四類股

台股13日以22,312.04點收盤，上漲263.08點，創下收盤新高，權王台積電（2330）也飆上919元的收盤新高，鴻海也朝200元前進，投資人看著台積電一路飆高，想買卻有點貴，不買又看著股價一路漲，真的很難；法人直言，如果台積電、鴻海買不下手了，不妨回頭看看低位階的PCB、跌深的散熱股、儲能相關的電力供應股、金融股等，現在都是可以的買點。

台股13日以22,217.64點開高，盤中最高一度衝達22,440.1點，上漲391.14點，創下歷史新高，終場以22,312.04點，上漲263.08點，漲幅1.19%，寫收盤新高；權王台積電是推升大盤指數創高的主要動能。

台積電13日秒填息，早盤以923元開出，盤中一度衝高至935元，寫下歷史新高，終場收在919元，市值23兆8,342億元，創收盤新高，統計台積電今年來漲幅54.97%，法人強調，台積電一定還有更高點，關鍵在美國Fed何時降息。

鴻海早盤以191元開出，一度衝達195元，創2008年1月以來的新高，終場收在192元，上漲4.5元，漲幅2.4%，市值增達2兆6,616億元，統計今年來漲幅達83.73%，大有朝200元關卡叩關的企圖。

鴻海將在7月2日除息，每股配發5.4元現金股利，創下自1991年上市以來的新高，並且是連續五年達到五成以上的配發率，這次股息總計將發出748.6億元；展望今年，受惠人工智慧（AI）伺服器需求爆發，法人預估，鴻海今年營收與獲利可望再戰新高；董事長劉揚偉則認為，受AI伺服器加持，2025年營收有機會挑戰7兆元，再創新高。

證券分析師張陳浩認為，持有鴻海股票者，可以續抱參與除息，且有機會完成填息，不過，鴻海200元有很大的壓力，即時突破也可能不易站穩，預估後續股價可能落在180~200元的區間整理，因此在操作上逢高可減碼。

另外，股價朝1,000元挺進的台積電，張陳浩表示，操作上要有耐心，等待拉回時再進場；至於現在可以買進什麼股票？張陳浩則是點名看好四大類股，首先是金融股，在美國Fed降息前，現在都是買進的時點，可以留意國泰金、富邦金、新光金、台新金、玉山金等。

另外，跌深的散熱股可以領頭羊的奇鋐、雙鴻優先關注，主要是已跌深，拉回整理過；還有一類看好的類股則是低位階的PCB，例如台光電、台燿、金像電等可以留意；張陳浩還看好電力供應相關的儲能股，包括華城、中興電、亞力、華榮、榮星等都可以留，重電股可望再有一波的攻勢。