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台股上漲263點 三大法人買超346億元
台股13日以22,217.64點開高，盤中最高一度衝達22,440.1點，上漲391.14點，創下歷史新高，終場以22,312.04點，上漲263.08點，漲幅1.19%，寫收盤新高，成交量5,169.62億元，三大法人買超346.35億元。
統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）買超323.05億元，投信買超5.4億元，自營商買超（合計）17.9億元，其中自營商（自行買賣）買超17.86億元，自營商（避險）買超0.03億元。
台積電（2330）13日除息，早盤以923元開出，盤中一度衝高至935元，寫下歷史新高，終場收在919元，市值23兆8,342億元。
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