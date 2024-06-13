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千金股洗牌！世芯-KY摔至第四名 緯穎大漲4%成新股后

經濟日報／ 記者馬琬淳∕台北即時報導
台股13日再創新高，收在22,312.04點，不過股后換人，緯穎超車世芯-KY成新股后，力旺擠進第三名，世芯-KY則回落至第四名，今收2,670元，跌幅逾2%。示意圖。圖／聯合報系資料照片
台股13日再創新高，收在22,312.04點，不過股后換人，緯穎超車世芯-KY成新股后，力旺擠進第三名，世芯-KY則回落至第四名，今收2,670元，跌幅逾2%。示意圖。圖／聯合報系資料照片

台股13日在台積電（2330）、聯發科（2454）、鴻海（2317）等科技權值股的帶領下，再創新高，收在22,312.04點，不過股后換人，緯穎（6669）超車世芯-KY（3661）成新股后，力旺（3529）擠進第三名，世芯-KY則回落至第四名，今收2,670元，跌幅逾2%。

世芯-KY儘管5月合併營收43.73億元，連續三個月創新高，月增8.9％、年增60.6％，但外資不捧場，美系外資在最新報告指出，世芯未來在AI伺服器的市占率恐遭分食，降低對世芯未來獲得更多AI伺服器 CPU 新訂單的期待，目標價從4,880元降至4,280元。

世芯-KY近期股價表現疲弱，雖然大盤頻創新高，但世芯-KY今仍下跌至2,670元，跌幅2.55%，今更一口氣遭緯穎、力旺超車。

緯穎今上漲至2,715元，漲幅4.02%，成為股后，財務長陳昌偉先前於法說會中指出，通用伺服器下半年出貨動能可望延續，AI伺服器專案也按進度推進。緯穎董事長洪麗寗日前在股東會後透露，輝達最新 Blackwell 架構的AI伺服器，有機會在第4季出貨，預期第4季AI營收占比將拉升至超過五成。

陳昌偉表示，進入AI加速運算時代，客戶對 ASIC 晶片需求提高，今年前五月AI營收來源仍以 ASIC 為大宗。另外受惠新產品 NRE（一次性工程費用）收入占比提升，緯穎去年第4季、今年第1季毛利率均衝破11%。

亞馬遜12日宣布在台啟動資料中心大投資，未來15年內在台灣投資數十億美元興建資料中心，法人也看好新一波伺服器拉貨潮，緯穎將迎來大單。

世芯 伺服器 力旺 外資 營收 緯穎 股后

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