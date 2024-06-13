台積電今年來大漲54% 法人曝一定還有更高點

台積電（2330）13日秒填息，終場收在919元，創收盤新高，統計台積電今年來漲幅54.97%；法人坦言，一旦美國Fed宣布降息，熱錢流入下將再推動台積電大漲一波，台積電千元不是夢，一定還有更高點，至於現在該怎麼操作？法人認為「不追高、有耐心、下跌勇敢買」，若拉回到「6月7日的低點價位是一個買點」。

台股13日以22,217.64點開高，盤中最高一度衝達22,440.1點，上漲391.14點，創下歷史新高，終場以22,312.04點，上漲263.08點，漲幅1.19%，寫收盤新高；權王台積電是領攻要角，早盤以923元開出，盤中一度衝高至935元，寫下歷史新高，終場收在919元，市值23兆8,342億元。

台積電持續飆出歷史新高價，股價朝千元挺進，法人強調，台積電一定還有更高點，同時坦言，預期到今年底台積電一定有1,000元或以上的價位，除了基本面的題材，由輝達及蘋果所加持的動能之外，只要美國聯準會（Fed）降息，熱錢流入下，台積電一定有一波上漲行情。

美國Fed在美東時間12日下午2時（台北時間13日凌晨2時）公布利率決策，連續第七次維持利率在5.25%~5.50%不變，根據決策官員利率預測落點的「點狀圖」，官員預期今年僅會降息一次，比3月點狀圖顯示的三次還少，預測今年底利率為5.1%，高於先前預測的4.6%。

但明年降息次數從上次預測的三次增至四次，根據點狀圖顯示，2025年會降4碼，到明年底利率會降到4.1%，上次預測為3.9%；2026年底利率估3.1%，與上次預估一致。

證券分析師張陳浩強調，Fed降息將牽動美股及台股的表現，一旦宣布降息，熱錢將推升台積電大漲，因此，台積電一定還有高點，至於目前在操作上，可採取拉回再買的方式佈局，不要追高，至於拉回到那裡可以買？可以6月7日的低點當作參考買點。