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蘋概股與AI發威 台股創新高收漲263點

中央社／ 台北13日電

美國科技股收高，台股今天蘋概股、AI題材續強，台積電填息帶動下，加權指數盤中勁揚逾390點，最高達22440.1點，再創盤中歷史新高；終場上漲263.08點，創收盤新高。

台股加權指數收在22312.04點，上漲263.08點，漲幅1.19%，成交值新台幣5169.62億元。

權值股台積電今天除息，收在919元，上漲13元，順利填息；鴻海收192元，漲4.5元；聯發科收1385元，上揚85元。

搭上AI概念股列車，正崴收在75.9元，新日興收269.5元，都是漲停板。功率放大器（PA）族群穩懋收153元、全新收153元，也均為漲停板；宏捷科收在131元，大漲6.94%。

貨櫃三雄長榮、陽明、萬海盤中漲勢收斂，終場分別上揚0.52%、2.12%、3.56%。

華南投顧董事長儲祥生接受電訪表示，全球資金集中在人工智慧（AI）、蘋概股，台灣正好擁有代工及關鍵的散熱等零件供應鏈，帶動股價大漲。

儲祥生指出，台積電美國存託憑證（ADR）動不動一天就漲4%，台積電、鴻海、聯發科權值股帶動台股漲勢，指數漲太快、太急，投資人難免會擔心，但現階段只能且看且走，外資加碼權值股的力道也將影響台股走勢。

台積電 台股

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