台股多題材助攻再飆263點收22,312點 台積電漲13元收919元

台股13日再度創下歷史新高，盤中最高22,440.10點。主要由台積電帶頭攻，收盤指數22,312.04點，漲263.08點、漲幅1.19%，成交金額5,169.62億元。另外，櫃買指數也收漲0.7%。台積電（2330）收919元、漲13元，收盤及盤中也連續2日雙雙創下歷史新高。

台積電（2330）13日除息，一開盤就跳空即以923元開出，瞬間秒填息，盤中更高達935元，再寫下歷史新高。另外，AI族群大部分走揚，包括聯發科、緯穎、英業達、廣達、智原、技嘉、鴻海、高力、健策、緯創、華漢等；反觀廣明、世芯-KY、勤誠、研揚、創意等仍震盪整理。

其它強勢族群還有，矽光子族群的穎崴、訊芯-KY、聯鈞、旺矽、上詮、台星科等；重電族群的華城、亞力、士電、中興電；電腦相關族群的和碩、神基、微星、宏碁、華碩、仁寶等，表現走強。

另外，在成交量排行榜上，量大又具漲停的人氣股，包括：正崴、昇陽半導體、世紀鋼、益登、訊芯-KY、精材、一詮、穩懋、光洋科。

針對台股後市，統一投顧分析，聯準會6月 FOMC 會後聲明，利率維持在5.25%至5.50%不變，其表示經濟活動持續在穩定擴張，就業成長仍強勁，失業率維持低點，過去一年通膨有所放緩，但仍偏高

近幾個月，在實現2%通膨目標方面，取得了適度的進一步進展。而市場密切關注之利率「點狀圖」顯示，2024年僅降息一次。隨著美國經濟表現出強勁的韌性，有助於全球經濟需求穩定成長。

由技術面來看，台股在台積電等權值帶動下，以長紅一舉越過22000大關，再創歷史新高，果如先前投顧之統計，大盤跳空2%後一個月內指數仍有高點可期。目前台股短中長期均線重回多頭排列，類股輪動下持續震盪走高，建議均衡布局。

操作上，盤面資金聚焦蘋概股、先進矽晶圓/製程設備、光通訊、機殼、Dram模組等族群表現較強，包括台光電、大立光、玉晶光、臻鼎-KY、昇陽半、旺矽、精材、盟立、訊芯-KY、十詮、鉅祥等近期表現強勢。