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大武山掛牌股價破發 董座：蛋價下跌影響不大

經濟日報／ 記者蔡靜紋／台北即時報導
大武山董事長林鳳春。 記者蔡靜紋/攝影
大武山董事長林鳳春。 記者蔡靜紋/攝影

大武山（6952）13日掛牌上市，以相較承銷價57.1元下跌6.9元的50.2元開出，跌幅達12%。針對近期國內蛋價下挫，大武山董事長林鳳春表示，大武山蛋價分為固定價、浮動價，早期固定價占比最高達八成，目前約成五，不受蛋價變動影響，因此蛋價波動對大武山有影響，但影響不大。

大武山是國內第一家賣蛋賣到股票上市的公司，林鳳春上早在掛牌典禮致詞提到自家公司時表示，「 本來我要說是『雞蛋股』，但應該說是『優質低碳蛋白質股』」。

承銷商台新證券董事長郭嘉宏致詞時指出，大部分上市公司以電子公司為主，很少本土農業的公司， 大武山是台灣本土的蛋白質公司，也是 ESG，以五星級設備生產雞蛋提供給廣大消費者，且產品通路涵蓋台灣的大大小小的通路，包括大賣場、麥當勞等速食餐廳等等，還做了很多的 ESG 的工作，甚至以數據、雲端、AI在養雞。

相較於國外，國內極少農牧公司股票掛牌上市，林鳳春耐心分析，主因牧場用地問題，由於國內大多數牧場大多為農地，而國內法規不太允許公司持有農地，必須解決相關問題才有辦法推動股票上市。

新證券董事長郭嘉宏(右三起)、證交所總經理簡立忠、大武山董事長林鳳春等出席大武山股票上市掛牌典禮。 記者蔡靜紋/攝影
新證券董事長郭嘉宏(右三起)、證交所總經理簡立忠、大武山董事長林鳳春等出席大武山股票上市掛牌典禮。 記者蔡靜紋/攝影

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