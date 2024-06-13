大武山掛牌股價破發 董座：蛋價下跌影響不大

大武山（6952）13日掛牌上市，以相較承銷價57.1元下跌6.9元的50.2元開出，跌幅達12%。針對近期國內蛋價下挫，大武山董事長林鳳春表示，大武山蛋價分為固定價、浮動價，早期固定價占比最高達八成，目前約成五，不受蛋價變動影響，因此蛋價波動對大武山有影響，但影響不大。

大武山是國內第一家賣蛋賣到股票上市的公司，林鳳春上早在掛牌典禮致詞提到自家公司時表示，「 本來我要說是『雞蛋股』，但應該說是『優質低碳蛋白質股』」。

承銷商台新證券董事長郭嘉宏致詞時指出，大部分上市公司以電子公司為主，很少本土農業的公司， 大武山是台灣本土的蛋白質公司，也是 ESG，以五星級設備生產雞蛋提供給廣大消費者，且產品通路涵蓋台灣的大大小小的通路，包括大賣場、麥當勞等速食餐廳等等，還做了很多的 ESG 的工作，甚至以數據、雲端、AI在養雞。