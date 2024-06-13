台積電創新天價領軍概念股跟著飆 「這兩檔」率先亮燈漲停

台積電ADR周三大漲4.4%，台積電（2330）13日除息，一開盤就以923元開出，秒填息，也是季配息以來第15次除息當天就填息，股價開高走高一度衝達935元，創下歷史新高，市值突破24兆元，衝達24兆2,492億元；台積電續飆天價，相關概念股也跟著旺，精材（3374）及穎崴（6515）率先亮燈漲停，力旺（3529）、光洋科（1785）、京元電子（2449）等同步大漲表態。

台積電ADR周三收在172.98美元，換算台北交易股價突破1,100元，除息表現亮眼，一開盤就完成填息；台積電2023年第4季季配息每股配發現金股利3.49978969元，此次季配息將發出907.62億元現金，預計7月11日發放股息； 另外，台積電今年度股息調高，在5月10日臨時董事會決議，提高今年首季季配息至每股現金股利4元，普通股與ADR除息交易日為9月12日。

台積電盤中一度衝達935元，再創歷史新高，台積電概念股也跟進上漲，精材以165元開高後走高衝上漲停173元；台積電轉投資的封測廠精材5月營收5.87億元，月增46.54%，年增32.85%，創近8個月以來高點，法人預期，第2季營收有機會較前季回升，看好下半年營運將優於上半年。

法人認為，精材近期營運回暖，主受惠於3D感測元件封裝及12吋晶圓測試逐步進入手機新品拉貨旺季，同時，在AI需求強勁下，台積電積極擴充 CoWoS 產能，因此將蘋果智慧型手機AP產品的晶圓測試訂單委交給精材，預期將進一步挹注營運成長。

穎崴13日以918元開高後走高，衝上漲停993元，創下歷史新高價，且朝千元關卡挺進，為台積電概念股領漲指標股；穎崴受惠於蘋果高階智慧機測試需求，加上輝達（NVIDIA）、超微（AMD）等 HPC 應用高階測試需求商機升溫的挹注，法人看好下半年將隨客戶需求進入旺季表現，股東會預計6月21日召開，股價已提前升溫上漲。

除了2檔盤中衝上漲停的公司之外，台積電概念股中，包括力旺、光洋科、京元電子、采鈺、瑞耘（6532）等盤中漲幅逾5%，昇陽半導體（8028）、金麗科（3228）等也是大漲的表現。