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台股盤中續創新高22440點 台積電衝935元

中央社／ 台北13日電

台積電等12檔股票今天除息，影響指數約30點，但台股今天盤中依然勁揚逾390點至22440點，再創新高，中場漲勢收斂至約200點。台積電秒填息，盤中上漲29元，達935元。

11時20分左右，加權指數上漲233.26點，為22282.22點，成交值約新台幣3393億元。

美國科技巨擘蘋果（Apple）宣布進軍生成式AI並將ChatGPT導入Siri後，股價連日勁揚，美股盤中一度超越微軟，重返全球市值最高企業寶座，帶動今天台股蘋概股走揚。除台積電秒填息之外，鴻海盤中達195元，漲7.5元；聯發科漲80元至1380元，股價創高。

AI手機概念股新日興盤中攻上漲停板269.5元，功率放大器（PA）族群穩懋攻上漲停價153元。全新一度漲停；宏捷科漲逾8%至132.5元。

貨櫃三雄長榮開高走低一度翻黑；陽明上漲1%左右；萬海勁揚8.9%至88.8元，之後漲幅收斂至約3%。

群益投顧分析師廖健佑接受電訪表示，台股昨天大漲，今天原本面臨壓力，但美科技股收高，博通（Broadcom）調高財測及分割案帶動下，加上蘋果盤中市值衝高，帶動台股今天盤中再進一步創高。

廖健佑說，蘋概股喊衝，AI手機概念股漲勢相較明顯，亞馬遜蓋資料中心，也帶動綠電、電機設備股走揚；而航運股走勢，則受到紅海危機、地緣政治不確定因素影響。

台積電 台股 漲停

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