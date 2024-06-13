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00940收復10元發行價 元大金股價應聲漲逾2%回應

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
由元大金旗下元大投信所發行的00940，今日股價首先漲到發行價以上。圖／元大金控提供
由元大金旗下元大投信所發行的00940，今日股價首先漲到發行價以上。圖／元大金控提供

台積電大漲領銜台股大盤指數今日再衝高，也使得今年4月式立的台股ETF（指數型股票基金）中規模最大，寫下集資熱潮新歷史的00940突破每單位10元的發行價格。截至上午10點40分，盤中最高價格來到10.06元，目前在10.02價位。

而回應00940收復發行價，元大金股價今日也受激勵，早盤應聲上漲0.65元，漲幅2.07%，來到每股32.1元。

台積電、AI供應鏈熱潮使台股高點不斷上攻，不僅帶動00940成立2個多月來終於突破每單位發行價，先前成立「00940自救會」的股民，更高呼「可以解散了」、「天下無不散的宴席」。

由元大金旗下元大投信所發行的「元大台灣價值高息」ETF 00940，亦比提早一周成立，由統一投信所發行的00939，早一步回到發行價格上。00940在4月之前，因為IPO的集資熱潮，很多投資人搶買不到，甚至還引來金管會的關切，認為ETF現在是否有過熱的情況，另外早在4月上市之前，甚至就已有00940自救會成立，足見00940受市場矚目的程度。不過現在證明，有信心的投資人沒有「套牢」的情況，當初參加IPO的投資人，想下車的人今天就可以下車，不下車者則可反映對00940選股及後市的信心。

00940目前的淨值規模接近1900億元，昨日的淨值規模為1869億元，00940的募集規模當初是1752億，同時也是台灣第一檔IPO規模就破千億的ETF。儘管00940二個多月來股價一直低於發行價，最低股價還曾到9.26元，但規模還是持續成長100多億元，可見有股民一路往上買，集保中心最新統計顯示，00940的投資者目前有98萬人。

元大金

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