博通上調財測 蘋果新機即將問世、PA 族群股價表現亮眼

晶片大廠博通（Broadcom）12日公布上季財報優於市場預期，同時把2024年度來自AI晶片的營收財測調高10%，加上蘋果新機將在9月登場，外傳今年新機首度支援WiFi 7技術；多項消息激勵PA族群勁揚，其中穩懋（3105）、全新（2455）盤中雙雙衝上漲停153元，宏捷科（8086）也有超過6%的漲幅。

博通預期2024年來自AI相關晶片的營收為110億美元，較先前預測的100億美元上調10%，全年營收預估因而調升至510億美元，高於分析師預期的506億美元。

博通股價在12日盤後飆漲14.5%至每股1,712.75美元，截至12日收盤的每股1,495.51美元，今年股價累計上漲34%，在股價持續上漲、如今逼近每股1,500美元之際，博通宣布將進行股票分割，把1股股票分割為10股，經分割調整後的交易預定在7月15日上路。

蘋果iPhone 16系列將在9月登場，外傳今年新機首度支援WiFi 7技術，加上其他非蘋手機陣營也規劃導入WiFi 7，預料今年下半年起，相關WiFi 7的功率放大器（PA）需求有望大幅成長。

外資報告指出，蘋果積極評估在iPhone 16 Pro採用WiFi 7技術，主因除因應上半年包含三星在內競爭對手的新規格外，更重要是WiFi 7高速傳輸的特性，有助自家AI及AR穿戴式裝置Vision Pro的應用獲得強化。

穩懋5月營收16.53億元，月增0.7%、年增21.1%，穩懋累計今年前五月營收77.37億元，年增46.1%。穩懋先前指出，第2季營收有望季增11%-13%，以手機應用及WiFi表現最為強勁，毛利率估達計約25%，較首季22.4%增長。

全新5月營收2.92億元，月增1.8%、年增32.3%，全新累計今年前五月營收14.16億元，年增83.4%。全新受惠智慧手機復甦以及WiFi動能轉強，推升近期業績表現持穩向上，市場預料全新下半年將優於上半年，今年也將更勝去年。