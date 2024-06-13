快訊

韓國瑜嗆莊瑞雄「雞蛋挑鋼筋」…朝野唇槍舌戰2小時 國會改革覆議案21日議決

NBA／厄文復活轟35分但唐西奇犯滿 塞爾蒂克3連勝獨行俠「聽牌」

MLB／6月狂谷來了！大谷翔平連2天開轟 生涯對遊騎兵敲21轟

處置也關不住！慧友連飆8根漲停 衝上近17年新高

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

輝達（Nvidia）執行長黃仁勳來台兩星期掀起「仁來瘋」狂潮，多檔「黃仁勳概念股」在他演講隔天大漲，其中，慧友（5484）更是連續飆出8根漲停板，13日再度亮燈衝上55元漲停鎖死，創下2007年11月以來，近17年新高，排隊買單超過3,900張。

黃仁勳在5月26日抵達台灣以來，引爆「仁來瘋」狂潮，尤其6月2日演講過後，更是一度推升「黃仁勳概念股」的漲勢，不過，多檔個股在電腦展期間就開始出現下跌，黃仁勳在6月8日離台返美，台股在11日端午節後開盤，多數的「黃仁勳概念股」走弱，但慧友則是持續跳空漲停。

慧友已是注意股，且自6月12日至6月25日共10個營業日列為「處置股」，處置包括以人工管制撮合終端機執行撮合作業，約每5分鐘撮合一次；但即使是「關禁閉」也擋不住慧友的漲勢，遭處置的第2個交易日，再度跳空以漲停55元開出後鎖死，續拉出第8根漲停板，可以說是最強的「黃仁勳概念股」。

慧友1995年成立，為深耕自有品牌監控系統廠商，產品主要定位在中階市場，以自有品牌EverFocus行銷於全球；慧友專注邊緣運算領域並且研發出邊緣運送監控產品，主要應用在車載領域，同時打入美國及國內多家車用及運輸業者；另外，也整合旗下工業電腦業務，打進英特爾、輝達平台供應鏈。

慧友自結4月營收5,000萬元，年增60%，稅前淨利及本期淨利為1,800萬元，年增240%，每股純益0.26元；慧友首季營收8,200萬元，稅前淨損1,100萬元，本期淨損1,400萬元，每股虧損0.21元；根據4月自結獲利，單月獲利已可彌補首季的虧損。

慧友5月營收5,763.9萬元，月增15.78%，年增105%，累計今年前5月營收1.89億元，年增21.92%。

漲停 黃仁勳

延伸閱讀

專訪／走過黃仁勳美食地圖 陳鴻：可見總裁對美食用心

輝達、台積電頻頻創高 想買個股擔心太貴？AI ETF一次看誰的含量最高

他花31萬買輝達抱十年「今飆破8400萬」！身價跟著黃仁勳翻倍 曬圖爽喊：謝謝NVIDIA

黃仁勳不只帶飛AI股價、還留10金句送台灣：最好的工作不會一直帶來快樂

相關新聞

台積電秒填息再創天價935元 市值衝上24.24兆

台積電ADR周三大漲4.4%，收在172.98美元，換算台北交易股價突破1,100元，台積電（2330）13日除息，一開...

00940收復10元發行價 元大金股價應聲漲逾2%回應

台積電大漲領銜台股大盤指數今日再衝高，也使得今年4月式立的台股ETF（指數型股票基金）中規模最大，寫下集資熱潮新歷史的0...

博通上調財測 蘋果新機即將問世、PA 族群股價表現亮眼

晶片大廠博通（Broadcom）12日公布上季財報優於市場預期，同時把2024年度來自AI晶片的營收財測調高10%，加上...

處置也關不住！慧友連飆8根漲停 衝上近17年新高

輝達（Nvidia）執行長黃仁勳來台兩星期掀起「仁來瘋」狂潮，多檔「黃仁勳概念股」在他演講隔天大漲，其中，慧友（5484...

台積電連續第15次當日秒填息 帶動台股再刷新高

台積電今（13）日除息，股價卻不讓人有反應時間，昨收906元，今天以923元跳空開盤，至上午10時股價最高來到935元，...

台積電除息秒填息衝上929元天價 第15次當日填息

台積電（2330）2023年第4季季配息每股配發現金股利3.49978969元，於13日除息，開盤即強勢秒填息，並衝上9...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。