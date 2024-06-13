處置也關不住！慧友連飆8根漲停 衝上近17年新高

輝達（Nvidia）執行長黃仁勳來台兩星期掀起「仁來瘋」狂潮，多檔「黃仁勳概念股」在他演講隔天大漲，其中，慧友（5484）更是連續飆出8根漲停板，13日再度亮燈衝上55元漲停鎖死，創下2007年11月以來，近17年新高，排隊買單超過3,900張。

黃仁勳在5月26日抵達台灣以來，引爆「仁來瘋」狂潮，尤其6月2日演講過後，更是一度推升「黃仁勳概念股」的漲勢，不過，多檔個股在電腦展期間就開始出現下跌，黃仁勳在6月8日離台返美，台股在11日端午節後開盤，多數的「黃仁勳概念股」走弱，但慧友則是持續跳空漲停。

慧友已是注意股，且自6月12日至6月25日共10個營業日列為「處置股」，處置包括以人工管制撮合終端機執行撮合作業，約每5分鐘撮合一次；但即使是「關禁閉」也擋不住慧友的漲勢，遭處置的第2個交易日，再度跳空以漲停55元開出後鎖死，續拉出第8根漲停板，可以說是最強的「黃仁勳概念股」。

慧友1995年成立，為深耕自有品牌監控系統廠商，產品主要定位在中階市場，以自有品牌EverFocus行銷於全球；慧友專注邊緣運算領域並且研發出邊緣運送監控產品，主要應用在車載領域，同時打入美國及國內多家車用及運輸業者；另外，也整合旗下工業電腦業務，打進英特爾、輝達平台供應鏈。

慧友自結4月營收5,000萬元，年增60%，稅前淨利及本期淨利為1,800萬元，年增240%，每股純益0.26元；慧友首季營收8,200萬元，稅前淨損1,100萬元，本期淨損1,400萬元，每股虧損0.21元；根據4月自結獲利，單月獲利已可彌補首季的虧損。

慧友5月營收5,763.9萬元，月增15.78%，年增105%，累計今年前5月營收1.89億元，年增21.92%。