台積電連續第15次當日秒填息 帶動台股再刷新高

台積電今（13）日除息，股價卻不讓人有反應時間，昨收906元，今天以923元跳空開盤，至上午10時股價最高來到935元，不僅繼續上演秒填息，最高價也再寫新紀錄。台北股市在前三大權值股拉抬下，加權股價指數開高，最高衝上2萬2440點。

台積電2023年第4季現金股利3.49978969元，今日除息，配發現金股利金額為907.62億元，預計7月11日發放，證交所估計，台積電除息影響大盤指數28.69點。台積電自2019年起改為每季配息，加上今天的秒填息，已連續15次在除息當天就完成填息。

台股多頭氣勢來自於美股，昨天晚上美國公布CPI（消費者物價指數）低於預期，加上聯準會的聲明，保留今年降息1碼（0.25個百分點）的機會，點狀圖反映聯準會成員目前預計今年利率將降至5.1％，明年年底則是4.1％左右。

不過，分析師認為，聯準會的聲明只是股市的助力，股市續漲力量來自於反映基本面表現比較多。

國泰證期顧問處經理蔡明翰表示，從點陣圖看來，今年還是有降息的可能性，代表資金面會變寬鬆，多頭可望延續，所以市場相對樂觀，美股表現已反映此項利多；美股科技類股，尤其是半導體族群，對經濟面利多的敏感度較高，因此科技類股表現較強勁，台積電ADR也大漲，拉抬台積電現股股價。

台積電的大漲帶旺台股電子權值股表現，台積電、鴻海、聯發科三大權值股早盤股價都有強勁走勢。