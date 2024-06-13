快訊

Live／第三節打出一波流 綠衫軍領先獨行俠已達15分

子女忙工作不顧失智母，父怒捐遺產不讓繼承！網友竟提：「xx」是父母留給子女最大的情勒

少子化衝擊…大專學生數117年降到15.7萬 葉丙成重申「3+2類五專模式」

台積電再度上演秒填息秀 盤中股價創新高價位

經濟日報／ 記者蘇嘉維／台北即時報導

台積電（2330）13日除息現金股利3.49978969元，股價開盤隨即跳空上漲1.8％至923元，再度完成秒填息秀，這也是台積電改為季度配息以來第15次完成秒填息，且目前漲幅已經超過3％，最高至935元，再度寫下盤中新高價位。

台積電除息現金股利3.49978969元，預計將配發907.62億元，現金股利發放日將為7月11日。不過，台積電股價表現絲毫不受除息影響，開盤跳空開高上漲1.8％，盤中最高一度達到935元，寫下盤中新高價位，同時也推動台股指數上漲超過三百點。

台積電13日秒填息秀也是台積電自2019年更改為季度配息以來，第15次完成秒填息，其中僅有一次最長填息日為15個交易日。

台積電 股利 除息

延伸閱讀

台積電秒填息再創天價935元 市值衝上24.24兆

瞄準台積電擴廠商機 波蘭光學儀器商盼與台廠合作

台股早盤大漲近300點站上22,300點 台積電除息日上漲17元開923元

股市「人多的地方不要去」是真理？專家指1心態才重要：難道台積電也不該買

相關新聞

台積電秒填息再創天價935元 市值衝上24.24兆

台積電ADR周三大漲4.4%，收在172.98美元，換算台北交易股價突破1,100元，台積電（2330）13日除息，一開...

台股早盤大漲近300點站上22,300點 台積電除息日上漲17元開923元

台股13日開盤漲168.68點，開盤指數22,217.64點；台積電（2330）以923元開盤、漲17元。

台積電除息秒填息衝上929元天價 第15次當日填息

台積電（2330）2023年第4季季配息每股配發現金股利3.49978969元，於13日除息，開盤即強勢秒填息，並衝上9...

澤米6月13日起得為融資融券交易

臺灣證券交易所依據「有價證券得為融資融券標準」第2條規定辦理上市有價證券得為融資融券審查，上市股票澤米（6742）自20...

華凌6月13日起得為融資融券交易

臺灣證券交易所依據「有價證券得為融資融券標準」第2條規定辦理上市有價證券得為融資融券審查，華凌（6916）自2023年1...

台積電等12檔股票今除息 影響指數減少30.97點

6月13日計有台積電（2330）、三洋實業（1472）、力山（1515）、寶齡富錦（1760）、勝一（1773）、展宇（...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。