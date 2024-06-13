台積電再度上演秒填息秀 盤中股價創新高價位
台積電（2330）13日除息現金股利3.49978969元，股價開盤隨即跳空上漲1.8％至923元，再度完成秒填息秀，這也是台積電改為季度配息以來第15次完成秒填息，且目前漲幅已經超過3％，最高至935元，再度寫下盤中新高價位。
台積電除息現金股利3.49978969元，預計將配發907.62億元，現金股利發放日將為7月11日。不過，台積電股價表現絲毫不受除息影響，開盤跳空開高上漲1.8％，盤中最高一度達到935元，寫下盤中新高價位，同時也推動台股指數上漲超過三百點。
台積電13日秒填息秀也是台積電自2019年更改為季度配息以來，第15次完成秒填息，其中僅有一次最長填息日為15個交易日。
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