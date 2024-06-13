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台積電除息秒填息衝上929元天價 第15次當日填息

經濟日報／ 記者尹慧中/台北即時報導
台積電（2330）2023年第4季季配息每股配發現金股利3.49978969元，於13日除息，開盤即強勢秒填息，並衝上929元新天價，達成第15次當日填息。（路透）
台積電（2330）2023年第4季季配息每股配發現金股利3.49978969元，於13日除息，開盤即強勢秒填息，並衝上929元新天價，達成第15次當日填息。（路透）

台積電（2330）2023年第4季季配息每股配發現金股利3.49978969元，於13日除息，開盤即強勢秒填息，並衝上929元新天價，達成第15次當日填息。

台積電 ADR 昨隨美股走強，台積電13日開盤後上漲23元，瞬間完成填息。

台積電此次季配息將發出907.62億元現金，預計7月11日發放股息，有望為台股帶來新一波資金活水。

統計顯示，台積電2019年採季配息以來，多能快速填息，前一次除息（3月18日）即隨美股科技股表現強勢，今日也再次秒填息，完成歷來第15次季配息除息當天填息。

台積電下次除息將提高季配息，台積電5月10日臨時董事會已決議，提高今年首季季配息至每股現金4元，普通股與 ADR 除息交易日為2024年9月12日。

法人分析，市場目光逐漸轉向AI的應用端，台積電 昨日首登900元大關，今日持續創高， 近期的漲點幾乎都是台積電貢獻，若能在2萬2整數關卡震盪 調整乖離，較有利於類股輪動表現。 觀察蘋果盤中市值曾一度超越微軟，終場收紅2.86%至213.07元，蘋果表現有利於蘋果概念股

蘋果方面最快9月推出 iPhone 16系列新機，有望是第一支具備AI功能的 iPhone，有助激發果粉新一波換機潮。

業界傳出，今年 iPhone 16系列新機備貨量有望年增5%、達9,200萬至9,500萬支，台積電為新機A系列處理器獨家供應商，相關訂單將成為3奈米家族的最大出海口。

此外蘋果整合 GPT 和 OpenAI 技術到 iOS，並強調隱私保護，將直接影響智能手機和平板電腦市場，提升蘋果在消費者級 AI 領域的競爭力。

台積電 蘋果概念股 配息

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