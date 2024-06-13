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台股早盤大漲近300點站上22,300點 台積電除息日上漲17元開923元

經濟日報／ 記者崔馨方／台北即時報導
台股13日開盤漲168.68點，開盤指數22,217.64點；台積電（2330）以923元開盤、漲17元。(本報系資料庫)
台股13日開盤漲168.68點，開盤指數22,217.64點；台積電（2330）以923元開盤、漲17元。(本報系資料庫)

台股13日開盤漲168.68點，開盤指數22,217.64點；台積電（2330）以923元開盤、漲17元。

凱基投顧分析，周三（12日）台股開高走高、收長紅K棒，再創歷史新高，技術面均線、指標、型態皆有利於多頭，惟成交金額略嫌不足，必須回到20日均量4,750億元以上，較有利於指數續創新高。

在價格部份，大盤多頭格局或將延續，即便進入震盪，只要向上跳空島狀反轉缺口21,510~21,847點缺口沒有回補前，多方格局或將延續。

操作上，觀察台股盤面結構，台積電帶領指數續創新高，電子個別族群經過調整後，半導體測試介面、CPO相關、網通、銅箔基板、樞紐出線。

權值金融股富邦金、國泰金留上影線後，金融類股如預期拉回，宜待回檔再留意；非金電延續大幅震盪格局，航運、建材營造整理時間拉長，重電轉強延續性有待觀察，持續聚焦走勢相對穩健且具延續性的業績族群成衣、汽車零組件。

周三（12日）美股四大指數收盤：道瓊指數收盤為38,712.21點，跌35.21點、漲幅0.09%；S&P500指數漲0.85%；那斯達克指數漲1.53%；費半指數漲2.90%。

美股標普500指數和那斯達克指數連續第三天創下收盤新高，因美國最新通膨數據低於預期，但這兩大指數收盤漲幅已比盤中收斂，因聯準會（Fed）預期今年只會有一次降息。

聯準會一致投票決定維持聯邦資金利率在5.25%-5.5%區間不變，而且最新點狀圖顯示決策者目前預計今年只會降息一次，比3月預測的降息三次大幅縮減，至於2025年可能會有更多降息。

法人動向上，昨天自營商賣超24.6億元，累計連十賣、賣超557.1億元；投信買超12.6億元，連八買、買超314.2億元；外資轉買、買超168.1億元。三大法人昨天合計買超156.1億元，大盤成交量略降至4,573億元。

台股再創新高，功臣在於土洋聯手，外資轉買，回補態勢明確；內資方面，ETF募集推波助瀾，投信連八買，另外，壽險資金、中實戶等也是穩盤主力。

統一期貨指出，檢視選擇權金流，外資布局0.6億元偏多部位，自營商則布局0.13億元偏多部位。選擇權未平倉部分，6月月選賣權最大未平倉上升100點至21,700點，買權最大未平倉仍為22,000點，最大OI區間上移，中性偏多。

在期貨方面，外資夜盤減碼993口空單，日盤則大幅減碼6,379口空單，未平倉淨空單降至-11,574口；十大特定法人大幅減碼4,045口空單，未平倉淨空單降至-6,231口。

台股 未平倉

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