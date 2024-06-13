外資、投信聯手買超 台股多頭氣盛寫六亮點

台股昨（12）日多頭續掌發球權，外資轉賣為買，配合投信追捧、連八買，盤勢由台積電（2330）、鴻海（2317）等科技權值股領漲，電子、傳產輪動表現，指數衝破22,000點，譜寫指數創新高等六大亮點；法人認為，在量價配合得宜下，後市仍有高點可期。

台股昨天寫下六大亮點，一是加權指數盤中最高22,094點、收盤22,048點，同創新高；二是櫃檯指數上漲2.78點，收264.13點，改寫近24年高點；三是上市櫃總市值突破77兆元，攀升至77.04兆元，創新高。四為電子類股指數1,174.82點，創歷史新高；五為權王台積電股價盤中最高914元、收盤909元，市值23.57兆元，三者同創新紀錄；六是期指盤中最高22,063點、收盤22,046點，同寫新猷。

台股再創新高，功臣在於土洋聯手，外資轉買，回補態勢明確；內資方面，ETF募集推波助瀾，投信連八買，另外，壽險資金、中實戶等也是穩盤主力。

法人動向上，昨天自營商賣超24.6億元，累計連十賣、賣超557.1億元；投信買超12.6億元，連八買、買超314.2億元；外資轉買、買超168.1億元。三大法人昨天合計買超156.1億元，大盤成交量略降至4,573億元。

八大公股行庫轉買為賣、賣超31.95億元。至於期貨市場，外資昨天淨空單減少4,711口、降至1.1萬口；外資在期現貨的操作，目前「買超現貨、減碼期貨空單」的策略，顯示對台股後市中性偏多看待。