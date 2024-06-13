「輝黃 」效應！證交稅收5月連13紅 13項稅目創高

財政部昨（12）日公布前五月稅收1兆3,263億元，為同期新高，年增6.9%。其中5月證交稅受惠AI題材帶動，推升至275億元，年增73%、寫連13紅。

5月稅收包含綜所稅、特銷稅（俗稱奢侈稅）、營業稅、房屋稅、契稅、印花稅、房地合一稅皆創同月新高；累計前五月稅收，除了前述七項稅目外，關稅、遺產稅、證交稅、牌照稅、娛樂稅、總稅收等六項皆為同期新高，累計稅收共寫13項新高。

2024年5月及前五月主要稅目稅收

證交稅表現亮眼，財政部統計處副處長劉訓蓉表示，台股受惠AI題材前景看好，輝達財報優異，帶動台股相關供應鏈，綜觀5月大盤屢創新高，股市動能挹注證交稅表現。

劉訓蓉分析，整體而言，5月上市櫃股票日均量5,328億元，增幅七成二，連三月寫下單月5,000億元高水準，帶動5月證交稅入帳275億元，為歷年同期次高，僅次於2022年5月，年增幅73%，連13個月雙位數正成長。

今年前五月證交稅實徵淨額1,156億元，歷史同期新高，增幅近八成。

然2023年上市櫃公司獲利下滑，營所稅年減14.6%，拖累5月稅收年減1.9%，實徵淨額降至6,098億元；今年累計前五月稅收1兆3,263億元、創同期新高，年增6.9%。

貨物稅因去年同期進口車大量到港、節能電器進口較多，5月實徵淨額158億元，年減100萬元；關稅實徵淨額142億元、年減4%，主要是受到小客車進口稅額下滑影響。

營業稅受惠升息導致金融營業稅增加、國內需求穩定，且原油、電子零組件、電腦及其附屬單元等進口稅額增加，年增12%，5月實徵淨額1,102億元，寫歷年單月新高；房屋稅也因開徵件數增加，實徵淨額556億元、同寫單月新高，年增1.7%。

觀察稅收達成率，累計前五月總稅收占累計分配預算數112.6%，占全年預算數41%。