統一證券反駁科科科技：承銷作業已善盡職責

統一證券（2855）指出，於6月12日在各報章媒體新聞得知，科科科技聲明本公司惡意阻撓無法上市，並指承銷張數已達上市標準。然依據統一證券的彙總統計，截至6月11日詢價圈購截止日止，全承銷團的合格詢價圈購單仍未能符合法令之規定張數，因此，後續依法無法完成訂價送件作業。

統一證券表示，於承銷期間盡心盡力協助科科科技公司辦理數十場以上之公開、非公開法人座談會，並於統一證券網頁刊登該公司已再次啟動申購作業等訊息，善盡擔任主辦輔導券商之職責，絕無該公司所述統一證券有失職失能之情事。

統一證券對待每一位客戶均秉持熱心、貼心及用心，於輔導過程全力提供發行公司相關專業建議，掛牌前亦會多次與客戶模擬市場狀況，給予專業時程建議，有需要時亦會邀請研究員深度挖掘發行公司亮點，將亮點轉換為投資人易讀易懂的語言，希冀廣大投資人能瞭解發行公司價值，協助公司尋求市場認同，本公司承銷團隊的專業與能力實不容外界誤解或質疑。

有關科科科技上市案，統一證券相關詢價圈購作業均依照相關法令及內控作業流程辦理，並無媒體報導內容所指之已達上市標準而本公司卻有所刁難或不願送件等情事，後續亦將再與科科科技公司就雙方有疑義之處，進行說明與溝通，期能化解彼此之誤會。