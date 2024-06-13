就市論勢／AI 概念股 拉回找買點

盤勢分析

台股年初至今一路攻高，端午節後站上22,000點，昨（12）日漲256點，收22,048點。這波攻高仍然是在半導體龍頭台積電（2330）領軍下演出，AI科技應用風潮狂吹，COMPUTEX展落幕後，蘋果全球開發者大會接著登場，台股在AI發展過程中供應鏈扮演關鍵角色，加上內資崛起，政府政策扶植等，台股核心戰略股具備強勁支撐。

近期美股三大指數都呈高姿態衝刺、高檔整理態勢，從這段期間AI驅動的科技股強勁走勢觀察，這波大AI熱潮可望複製1995年PC運用帶來的大投資榮景，美股多頭也帶動台股表現。

投資建議

台股站上22,000點後可能有較大震盪，不過AI科技概念股大幅拉回，仍可望吸引長線看好買盤分批布局，市場資金將於AI族群股價拉回較深的標的尋找投資機會；此外，近期不少台股ETF遇換股潮，留意新納入成分股是否有波段配置資金行情。

6月有572家股東會登場、加上除權息啟動，還有這兩年影響行情最大的台股ETF，6月高達6,000億元的ETF將調整成分股，資金量能值得期待，但也會影響部分個股超買、超賣等。另外，會議與展覽題材，包括蘋果開發者大會、生技展等，都有助攻相關類股預期效應。