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台股衝上22048點新高 市值突破70兆元

中央社／ 台北12日電
台股示意圖。圖／聯合報系資料照片
台股示意圖。圖／聯合報系資料照片

台股今天在蘋概股領軍下，指數終場勁揚256.84點，寫下多項紀錄，包括指數收在22048.96點，創下收盤新高，市值突破新台幣70兆元；市值最大的台積電創新天價，收在909元，市值達23.57兆元。

分析師王兆立表示，台積電及鴻海等權值股走勢強勁，是今天推升大盤創高的主要動力。台積電收在909元，上漲26元，市值達23.57兆元，貢獻大盤212點；鴻海收在187.5元，創逾16年新高，上漲7元，市值逼近2.6兆元，貢獻大盤約30點。

兆豐國際投顧副總經理黃國偉指出，台積電是台股多頭指標，隨著台北國際電腦展閉幕，台積電在7月法人說明會前，處於基本面訊息空窗期，股價要再大波段上漲有待觀察。

黃國偉說，目前市場對於美國聯邦準備理事會（FED）降息期待不同，FED的利率政策對於國際股市是一大變數，是市場關注焦點。

外資及陸資今天買超168.17億元，投信買超22.31億元，自營商賣超24.66億元，三大法人合計買超165.82億元。

據台灣證券交易所資料，外資今天買超鴻海最多，達3萬8092張。其餘買超前10名還有元大台灣價值高息、燿華、中信上游半導體、台積電、正新及永豐金。

值得注意的是，紅海危機緩解傳出曙光，歐洲運價滑落，衝擊貨櫃三雄長榮、陽明及萬海連日重挫，外資今天大舉買超長榮、陽明及萬海，皆為買超前10名之列。

外資賣超前10名有中信金、開發金、長榮航、友達、新光金、中鋼、復華台灣科技優息、群創、國票金及宏碁。

台積電 外資 長榮航

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