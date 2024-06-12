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台積電明除息影響指數逾28點 投資人拭目以待填息秀

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
台積電13日除息，影響指數逾28點，投資人關注填息速度。（路透）
台積電13日除息，影響指數逾28點，投資人關注填息速度。（路透）

台積電明（13）日除息，每股配發3.5元股利，此次季配息將發出907.62億元現金，預計7月11日發放股息，同一日除息的上市股票，還有另外11家，證交所表示，這12家上市公司13日除息後，影響指數30.97點，其中台積電一檔除息，對指數的影響多達28.69點。除息後填息速度，是投資人關注焦點。

除息前夕，台積電股價氣勢如虹，12日股價開高走高，以長紅K突破900元整數大關，股價以909元作收，上漲26元，漲幅2.94％，盤中最高衝上914元，盤中與收盤，雙雙再創紀錄；若13日除息當天就填息，將是連續第15次寫下當日填息紀錄。

證交所統計13日共計有12檔上市股票除息，除了2330台積電外，還有1472三洋實業、1515力山、1760寶齡富錦、1773勝一、1776展宇、2615萬海、2642宅配通、2851中再保、2908特力、3557嘉威、6243迅杰。

台股6月進入股東會旺季，除息大秀登場，由於台股正在牛市，正常情況下，除息後填息很正常，但就比速度可以多快，且因市場正熱，除息後拿回來的現金，投資人很有可能再度投入市場，市場也在期待新的資金活水進入股市。而本周最受矚目的，就是台積電的除息，7月11日將發出907億元的股息。

法人指出， 本周發放現金股利3元以上的公司有15家，這些公司股價的填息表現，對接下來除息的個股具示範作用，能否強力填息、展現多頭實力，攸關台6、7月的氣場。

2330台積電 除息

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